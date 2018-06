Mathias har i den grad størrelsesproblemer, og nu har han besluttet sig for at søge hjælp.

Det er ingen hemmelighed, at årets Mr. Paradise, Mathias Hjort Danielsen, er en stor fyr. Det så man tydeligt på ‘Paradise Hotel’, hvor han fik de andre deltagere til at lige utrolig små mennesker, når han stod side om side med dem.

LÆS OGSÅ: Så lang tid gik der, før Mathias og Trine blev rigtige kærester

Her kunne man også se, at flere af fyrene var imponerede over Mathias’ størrelse på flere måder, og Isac var nærmest skræmt af den kropsdel, som Mathias i sin nye sang ‘Sæt dig på mit ansigt’ kalder sit tredje ben. Men nu afslører Mathias, at det ikke altid er nemt at være klassens store dreng, og der er bestemt én kropsdel, der volder ham problemer.

LÆS OGSÅ: Mr. Paradise klar med single

»HJÆÆÆÆÆLP! På dette billede ser du min fod og en 1,5 liter sodavand. Jeg kan IKKE finde sko, fordi jeg har så store mutant fødder. Jeg har prøvet med sko på nettet, men de er altid for små og ligner slet ikke de sko, jeg købte, fordi den lige er blevet 50 cm lang. Så hvis du ved, hvor henne der er sko i størrelse 48,5 i en butik, så må du meget gerne fortælle mig det, for nu har jeg været i 15 butikker, og jeg bliver skuffet hver gang«, skriver Mathias til billedet, som ses nederst i artiklen.

LÆS OGSÅ: Amalie: Derfor er jeg gravid

Mathias kender ikke sit præcise mål, men med en str. 48,5 ligger hans fod ifølge størrelsestabeller på 31,5 cm, og den fortvivlede paradiso har altså i den grad størrelsesproblemer, så nu søger han altså hjælp blandt sine 97.000 følgere.

LÆS OGSÅ: Linse raser mod TV3: Det er helt til grin

LÆS OGSÅ: Mathias og Jonas afslører hemmelig aftale med Lenny

FOTO: Privat Vis mere FOTO: Privat

Følg med på Realityportalens Facebookside og deres Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.