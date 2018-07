Nu kan du godt for alvor begynde at glæde dig til den nye sæson af TV 2-succesen.

I midten af marts blev det afsløret, hvem der er de seks nye landmænd i den nye sæson af ‘Landmand søger kærlighed’, som sendes til efteråret.

Siden da har der været fuld gang i optagelserne på programmet i løbet af sommeren, hvor de seks landmænd har læst breve, datet kvinder og forhåbentlig også fundet deres helt rette udkårne.

For nyligt sluttede optagelserne på programmet, og mens det indtil nu har været hemmeligt, hvornår vi kunne glæde os til at gense TV 2-succesen, løfter den populære vært, Lene Beier, nu lidt af sløret for, hvornår vi skal sidde klar foran tv-skærmen:

»I får lige en meget en meget varm og støvet hilsen fra landevejen hvor vi netop er blevet er blevet færdige med at optage sæson fem af ‘Landmand søger kærlighed’. En slags jubilæum. I skal glæde jer til at møde de nye landmænd. Det er simpelthen de sejeste mænd og kvinder, der er med i programmet igen i år,« afslører Lene i en video på ‘Landmand søger kærlighed’s Facebook-gruppe.

»Og så har vi været heldige med vejret. Jeg ved godt, at der ikke er kommet så meget vand til markerne, men det er flotte billeder, og vi har sådan hygget os, og I kan glæde jer til at se programmet. Der er romantik, kærlighed, grin og hygge. Der er det hele. Lige nu ser det ud til, at programmet får premiere i starten af september, men følg med her på siden og hold øje med TV 2, når de begynder med trailere, for så kommer den eksakte dato. Glæd jer, glæd jer, glæd jer,« fortsætter hun.

