Khloé Kardashian er kommet i massiv modvind efter at have piercet sin blot to måneder gamle datters ører.

Khloé Kardashian er nok den af Kardashian-søstrene, som fans af serien har heppet mest på gennem årene, fordi man har kunnet følge hendes kamp for at blive mor og hendes kamp med eksmanden Lamar, som var hende utro. Senest er hendes nye kæreste Tristan Thompson blevet afsløret i flere tilfælde af utroskab, og det fik atter sympatien til at strømme ned over den nybagte mor. Men nu er sympatien hørt op fra nogle af hende fans.

LÆS OGSÅ: Så kold er luften i Kardashian-familien

I går, da Khloé havde fødselsdag, delte hun nogle videoer af datteren i sin Instagram-story, og her kan man se, at Khloés to måneder gamle datter har fået piercet sine ører. Det har fået kritikken til at hagle ned over Khloé, og flere fans udtrykker på Twitter, at de er skuffede over Khloé.

»Selvfølgelig har Khloé piercet Trues ører, hele familien bekymrer sig ikke om andet end, hvordan de ser ud. Jeg er overrasket over, at ingen af dem putter makeup på deres babyer endnu«, skriver en fan, mens en anden skriver:

LÆS OGSÅ: Khloé Kardashian: Dét har overrasket mig mest som mor

»Åh nej, baby True har ikke fået piercet sine ører, jeg må se syner«.

Og det fortsætter i samme stil. Khloé har endnu ikke kommenteret på den massive kritik eller forklaret, hvorfor hun har valgt at lade datteren få huller i ørerne i så tidlig en alder. Hvad mener I, er det for tidligt at få huller i ørerne, når man er to måneder gammel, eller skal folk slappe lidt af?

LÆS OGSÅ: Khloé åbner op for Tristans utroskab

Følg med på Realityportalens Facebookside og deres Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.