Justin Bieber faldt på knæ efter blot en måneds forhold, og nu taler han ud om den beslutning.

Det kom som et chok for de mange ‘beliebers’ i går, da det kom frem, at Justin Bieber i weekenden havde friet til sin kæreste gennem blot en måned. Nu bekræfter den unge popfyr ikke alene forlovelsen, han åbner også op for, hvorfor han pludselig faldt på knæ.

»Jeg ville egentlig vente med at sige noget, men rygterne løber hurtigt. Hør her, det er ganske simpelt, Hailey jeg er så forelsket i alt ved dig. Jeg er så engageret i at tilbringe resten af mit liv med at lære hver eneste del af dig at kende og elske dig tålmodigt og venligt. Jeg lover at lede vores familie med ære og integritet og lade Jesus gennem hans Hellige Ånd lede i alt, hvad vi gør, og gennem enhver beslutning,« skriver Justin Bieber på Instagram og fortsætter:

»Mit hjerte er helt og aldeles dit, og jeg vil altid sætte dig først! Du er mit livs kærlighed Hailey Baldwin, og jeg vil ikke bruge det med nogen andre. Du gør mig så meget bedre, og vi komplimenterer hinanden så godt! Jeg glæder mig til livets bedste sæson indtil videre. Det er sjovt, fordi nu og med dig giver alt mening.«

Derudover forklarer Justin Bieber, at de to ved et tilfælde blev forlovet på den syvende dag i den syvende måned, og tallet syv er tallet for spirituel perfektion, hvilket han ser som endnu et tegn på, at det er skæbnen. Også Justin Biebers kommende kone, Hailey Baldwin, bekræfter frieriet på Twitter:

»Jeg er ikke sikker på, hvad jeg har gjort for at fortjene sådan en lykke, men jeg er så helt igennem taknemmelig for, at Gud har givet mig sådan en fantastisk person at tilbringe mit liv. Ingen ord kan nogensinde udtrykke min taknemmelighed,« fastslår hun på Twitter.

Nu er der bare at vente på deres bryllup og spekulere i, om det bliver et stort prinsessebryllup, eller om de to måske har andre kort i ærmet – mon det går lige så stærkt med at blive gift, som det gjorde med forlovelsen?

Was gonna wait a while to say anything but word travels fast, listen plain and simple Hailey I am soooo in love with everything about you! So committed to spending my life getting to know every single part of you loving you patiently and kindLY. I promise to lead our family with honor and integrity letting Jesus through his Holy Spirit guide us in everything we do and every decision we make. My heart is COMPLETELY and FULLY YOURS and I will ALWAYS put you first! You are the love of my life Hailey Baldwin and I wouldn’t want to spend it with anybody else. You make me so much better and we compliment eachother so well!! Can’t wait for the best season of life yet!. It’s funny because now with you everything seems to make sense! The thing I am most excited for is that my little brother and sister get to see another healthy stable marriage and look for the same!!! Gods timing really is literally perfect, we got engaged on the seventh day of the seventh month, the number seven is the number of spiritual perfection, it’s true GOOGLE IT! Isn’t that nuts? By the way I didn’t plan that, anyways My goodness does feel good to have our future secured! WERE GONNA BE BETTER AT 70 BABY HERE WE GO! “He who finds a wife finds a good thing and obtains FAVOR from the Lord!” This is the year of favor!!!! Et opslag delt af Justin Bieber (@justinbieber) den 9. Jul, 2018 kl. 3.14 PDT

