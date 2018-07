Lenny er slet ikke færdig, han er først lige begyndt, og nu er hans største drøm gået i opfyldelse.

The sky is the limit har sjældent været mere passende, end når man taler om årets ‘Paradise’-vinder, Lenny Pihl. Det er under en måned siden, han smadrede kuglen i gulvet og blev den mest vindende i ‘Paradise’-historien, men han hviler ikke på laurbærrene, tværtimod. Nu er han allerede klar med den næste drøm, og det er at indtage hitlisterne.

»Jeg har skrevet en pladekontrakt på Universel Music, og min første single ‘Mon Cherie’ er ude nu,« jubler Lenny og fortsætter:

»Jeg lavede musik for mange år siden, og det har altid været noget, jeg har drømt om at vende tilbage til! Jeg har statueret et navn som ‘Paradise’-Lenny i Danmark, men det skal vi fjerne nu. Jeg er paradiso i blodet, og ingen kan formodentlig gøre, som jeg har gjort. Men jeg er et menneske, som kæmper for det uopnåelige, og ingen kan ændre på, hvor jeg skal hen i livet. Musikken er, hvad jeg elsker nu og altid har gjort, og det er det, jeg laver nu og det bliver taget seriøst. Det er kun de døde fisk som flyder med strømmen, og jeg har altid været i live.«

Lenny blev kendt som den glade dreng, der til trods for sit hårde ydre var en af de største spasmagere på ‘Paradise Hotel’ i både denne og forrige sæson, og det ry lever hans første single op til, og det er svært ikke at blive i godt humør og gå og nynne sangen, når man først har hørt den.

