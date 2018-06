Der er ikke længe til, at to bliver til tre hjemme hos Miss Paradise-baben Jasmin og hendes kæreste.

Det var en meget lykkelig Jasmin Melina Rendbæk fra sidste års omgang af ‘Paradise Hotel’, der tilbage i marts kunne afsløre overfor Realityportalen.dk, at hun sammen med sin kæreste, håndboldspilleren Fredrik Schilling, venter sit første barn.

Parret venter sig en lille pige, og terminsdatoen den 24. juli begynder efterhånden at nærme sig med hastige skridt. Heldigvis går det hele dog over al forventning hjemme hos parret i Silkeborg, og der er ingen tvivl om, at de glæder sig meget til at komme igang med familielivet. Nu afslører de også, hvad datteren skal hedde:

»Hun skal hedde Luna Melina Schilling. Luna betyder måne, og jeg har altid haft et lidt skørt forhold til månen. Da jeg var to-tre år døde min mormor, hvilket jeg ikke forstod. Så jeg troede, hun var flyttet op på månen. Da Fredrik så foreslog Luna, gik det hele op i en højere enhed, og vi synes bare, at det var så fint et navn og en sød lille historie, der fulgte med«, afslører Jasmin, der har det overraskende godt:

»Jeg har det faktisk overraskende godt. Nogen siger, at det sidste trimester skulle være det værste, men sådan er det heldigvis ikke i mit tilfælde. Så længe, at jeg lytter til min krop, så har jeg det rigtig godt. Jeg var til jordemoder forleden, og hun sagde, at den lille har lagt sig rigtigt og sidder fast, så hun er klar til at komme – og det er vi bestemt også! Nu glæder vi os bare ubeskriveligt meget til at møde vores lille pige«, fortæller Jasmin og forklarer, at særligt Fredrik føler sig meget klar til den lille ny ankommer:

»Altså, hvis du nu spørger Fredrik, så mangler vi INTET for at være klar. Han mener, at vi har alt og meget mere, end hvad vi behøver. Men hvis du spørger mig, så har har vi styr på de fleste praktiske ting, men jeg kan altid finde et eller andet, som vi mangler – enten at få købt eller ordnet. Jeg har dog fået forbud mod at købe mere, inden hun kommer, men jeg har dog alligevel nogle småting, som jeg lige må have fikset inden«, fortsætter den tidligere Miss Paradise-vinder.

Havde det svært med vægten

Der er ingen tvivl om, at Jasmin var en meget veltrænet lille nips, inden hun blev gravid. Det betød dog også, at hun i begyndelsen havde det lidt svært med sin voksende mave. Heldigvis har det syn dog ændret sig nu.

»Det lyder måske mærkeligt, men da jeg var cirka fem måneder henne, var jeg så ked af, hvordan min krop ændrede sig. Mest fordi jeg ikke lignede en, der var gravid, men en, der havde taget på. Men nu, hvor man ikke er i tvivl om, at jeg er gravid, har jeg det faktisk fint med min krop. Dermed ikke sagt, at jeg ikke glæder mig til at, at jeg forhåbentlig får, hvad der minder om min gamle krop tilbage«, forklarer Jasmin.

»Jeg synes, det er vildt, hvad kvindekroppen kan, og jeg kommer da sikkert også til at savne at have maven, for det er vildt at kunne mærke hende sparke og have hikke. Jeg glæder mig dog godt nok også til at kunne købe det tøj, jeg lige præcis har lyst til, uden at jeg skal tage hensyn til, om maven kan være i det. Jeg har taget seks kilo på nu, så jeg vejer 57 kilo. Det har jeg det rigtig fint med«, fortsætter hun.

Se de fine billeder af gravide Jasmin nedenfor: