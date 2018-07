Khloé Kardashian måtte lægge sig fladt ned og undskylde for sine kommentarer i en Instagram-video.

Mere end 77 millioner mennesker verden over følger med, når Khloé Kardashian hver dag deler ud af sit liv på Instagram. For nylig ville realitystjernen så lade de mange følgere se med, mens hun trænede med søsteren Kourtney. Men her gik de over grænsen hos mange af følgerne.

De to ‘Keeping Up With the Kardashian’-stjerner kunne nemlig ikke få deres telefoner til at virke ordentligt, og det endte med en samtale, hvor de trådte en store del af følgerne over tæerne.

»Jo, du kan, din fucking retard«, lød det fra Kourteney, mens de to søstre kæmpede for at få teknikken til at virke.

»Er du fucking retarderet?« lød svarede Khloé søsteren tilbage.

Og de kommentarer var en del af hendes mange millioner følgere langt fra tilfredse med.

»Jeg så din livestream på Instagram, indtil du sagde ‘r’-ordet. Du bør være mere opmærksom på dine ord – især fordi du har en masse følgere, og du ved ikke, hvem du krænker. Hvis True havde et handicap, så ville du bruge et andet ord«, skrev en følger efterfølgende på Twitter, mens en lang række andre folk rasede mod hende og kaldte hende respektløs.

Lægger sig fladt ned

Og Khloé Kardashian skulle ikke bruge lang tid på at se, at hun måske var gået over stregen med sin kommentar. I hvert fald var hun hurtig på Twitter for at undskylde.

»Ugh, jeg hader det ord. Hvorfor sagde jeg det overhovedet? Du har en million procent ret, og jeg kan virkelig ikke lide, når folk bruger det ord. Jeg skal nok blive bedre. Undskyld«, skrev hun på det sociale medie.

Undskyldningen virkede på en lang række af følgerne, og tiden vil vise, om Khloé Kardashian virkelig har lært noget af oplevelsen.

Ugh I hate that word! Why did I even say that? You are a million percent right and I actually greatly dislike when people use that word! I will do better! I am sorry! much love today — Khloé (@khloekardashian) July 20, 2018

