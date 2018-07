Fie Laursen endte med at droppe Frederik i Sunny Beach, og nu forklarer hun sin beslutning.

I sidste uge festede Fie Laursen og kæresten Frederik Valeur igennem i Sunny Beach. Det var deres første drukferie, og de fik for alvor partylivet at føle, og det blev ikke den afslappende kæresteferie, de havde håbet på. En aften kunne man pludselig se på Fie Laursens Insta-story, at hun var single – det kom som et chok for mange af hendes følgere. Nu forklarer Fie Laursen, hvad der fik hende til at droppe kæresten.

LÆS OGSÅ: Vidste du det? Bros søster har været med i ‘Paradise’

»Det er ligesom en Ikea-test at tage til Sunny Beach med sin kæreste. Der er mange ting, der sker rundt omkring en og mange ting, der kan se forkert ud også. Mange misforståelse, mange skænderier, fordi man er fulde,« fortæller Fie Laursen i en ny video på sin YouTube-kanal, hvor hun også understreger, at bruddet ikke skyldtes utroskab.

»Jeg tror bare, at det hele var for hårdt, og der var en masse skænderier. Jeg valgte så impulsivt at slå op, fordi jeg bare var – puha, jeg kan ikke det her mere, jeg vil bare hjem til Danmark,« forklarer Fie Laursen.

LÆS OGSÅ: Natascha Linea om Sidney Lee: Vi er ikke kærester, vi boller bare

Efterfølgende gik de to hver til sit og endte med at drikke sig enormt fulde, så de begge gik kold inden midnat og mødtes på deres værelse, hvor de på mest romantiske vis endte med at kaste op på skift. De sov deres brandert ud, og da de vågnede om morgenen med enorme tømmermænd fik de snakket ud og fik bugt med de forholds-mæssige tømmermænd.

LÆS OGSÅ: ÅH NEJ! ‘Paradise’-Lenny dropper Philip

Fie Laursen: Jeg dropper fyre efter fem måneder

Fie Laursen indrømmer, at det var dumt af hende at poste bruddet på de sociale medier, før de havde fået snakket det igennem. Nu er hun ikke i tvivl om, at hun vil være sammen med Frederik, og hun ser det ikke som om, de overhovedet har haft slået op.

»I et forhold er der op- og nedture, og det ved I også godt, og hvis I ser på min historik af forhold, så har de varet i fem måneder og så farvel, og det fordi, jeg er typen, hvis jeg møder noget modstand, så giver jeg op og løber. Og det er fordi, jeg har en illusion om, at det forhold bare skal være perfekt og være en dans på røde roser, og det hele skal bare gå efter mit hoved, og når jeg så møder lidt modstand, så smutter jeg.«

Nu er parret ovre deres fem-måneders krise, og de kan se frem til den næste ferie, hvor turen går til Portugal.

LÆS OGSÅ: ‘Paradise’-hunk kysser med 71-årig kvinde

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.