Stephanie håber på, at hun inden længe kan finde sit helt eget sted at på.

I weekenden blev det afsløret på flere medier, at ‘Årgang 0’-stjernen Stephanie Siguenza Van-Der Watt som den første af de tre ‘Årgang 0’-børn flytter hjemmefra. Ifølge Billed-Bladet skulle hun have fået sin egen lejlighed i Slagelse på 36 kvadratmeter. Det viser sig dog nu, at Stephanie ikke flytter ind i lejligheden alligevel og dermed må blive boende hjemme lidt endnu.

LÆS OGSÅ: ‘Årgang 0’-Stephanie springer ud som designer

»Det, der er blevet skrevet, er noget, jeg har sagt for længe siden, det er bare først blevet skrevet nu. Men den lejlighed, som jeg fortalte om der, er ikke længere aktuel, så derfor er der alligevel ikke sket noget i forhold til at flytte hjemmefra. Årsagen til, at lejligheden ikke er aktuel længere, kan jeg dog ikke lige fortælle om«, forklarer Stephanie til Realityportalen.dk.

Selvom den 18-årige TV 2-stjerne endnu ikke er flyttet hjemmefra, tilbringer hun dog stadigvæk meget tid udenfor hjemmet:

LÆS OGSÅ: GALLERI: Kan du huske ‘Årgang 0′-børnene som små?

»Jeg bor faktisk næsten mere hjemme hos min kæreste i forhold til derhjemme. Men jeg søger stadigvæk en lejlighed, så jeg har planer om at flytte hjemmefra. Jeg vil gerne flytte for at komme tættere ind på byen, så jeg kigger egentlig mest på små lejligheder i Slagelse, som er tæt på min skole. Planen er, at jeg skal flytte ind alene, når jeg finder noget, men jeg kommer nok til at have en del besøg af kæresten«, fortsætter Stephanie.

LÆS OGSÅ: ‘Årgang 0’-stjerne forulempet til Distortion

LÆS OGSÅ: ‘De unge mødre’-deltager trækker sønnen fra skærmen

LÆS OGSÅ: Dét vidste du ikke om ‘Årgang 0’

Følg med på Realityportalens Facebookside og deres Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.