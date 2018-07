De to paradisoer skulle have festet sammen i Lloret de Mar denne uge, men sådan bliver det ikke.

Allerede tilbage i april kunne ‘Paradise’-hunken Philip May afsløre, at han skal tilbringe sommeren i Lloret de mar i Spanien, da han er blevet destinationschef for UngRejs.

Senere er det blevet afsløret, at han i løbet af sommeren får besøg af en række paradisoer fra denne sæson; Mathias, Nicolaj og Lenny, som skal feste igennem sammen med Philip.

I denne uge er det første uge for Philip som destinationschef, og det var meningen, at Lenny skule have været der med ham. Sådan bliver det dog ikke, for Lenny er i stedet blevet hjemme i Danmark.

»Jeg har fået noget arbejde, som jeg ikke har kunnet sige nej til. Jeg håber, at folk får en fantastisk fest i Lloret de Mar, og det er ærgerligt, jeg ikke kan være der,« lyder det fra Lenny til Realityportalen.dk.

Hvad det er for et job, som Lenny refererer til, vil han dog ikke komme nærmere ind på. De mange Lenny-fans, der er rejst afsted til Lloret de Mar i denne uge, må derfor desværre undvære den festlige paradiso. Om der kommer en anden paradiso ned til Philip istedet for Lenny, vides endnu ikke.

Philips ophold i Lloret vil blive dokumenteret i et Viafree-program, der ruller over skærmen efter sommeren.

Realityportalen.dk tager på torsdag afsted til Lloret for at følge Philips oplevelser som destinationschef. Følg med her på sitet og på Instagram og Facebook.

