Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

I dag er det en god idé at sige, hvad du mener. Især hvis der er noget, du bliver vred over – men husk nu -for Guds skyld - at bruge dine ord, og ikke dine næver!

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Tyren

Giv dig selv lov til at gøre det, som Tyren gør bedst: At tage det roligt og at nyde det! Lad ingen presse dig til at gøre tingene hurtigere, end du har det godt med.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyren

Tvillingen

Husk at det ikke kun er andres meninger der tæller, men så sandelig også din. Hvad mener du egentlig selv? Tag initiativ til at snakke om de ting, der er vigtigst.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Krebsen

Lyt indad og stol på din mavefornemmelse. Giv dig selv lov til at isolere dig, hvis du føler behov for at være alene. Lad der være plads til sårbarhed.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Løven

Du er selvfølgelig et unikt menneske - men husk, at andre også er unikke på hver deres måde. Husk at alle er lige, og at fællesskabet er det vigtigste af alt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Jomfruen

Hvad skal alt det, du gør til dagligt, føre til? Hvor er du på vej hen i dit liv? Hvis man lægger én mursten om dagen, så skal det nok blive til an mur en skønne dag.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med:Stenbukken

Vægten

Der er plads til de helt store armbevægelser i dag. Nyd en øget lethed og udadvendthed og gå optimistisk og glad dine nærmeste omgivelser i møde.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Skorpionen

I dag kan du virkelig få lov til at gå i dybden med tingene. Ikke mindst dine egne og andres følelser. Giv dig selv lov til at grave dybt ind under overfladen

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skytten

I dag handler det om andre mennesker og at have det sjovt sammen. Brug din naturlige gejst til at skabe glæde og dermed hjælpe med at løfte andres humør.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Stenbukken

I dag vil du gøre klogt i at satse på flittighed og ansvarlighed. Spring ikke over hvor gærdet er lavest, og brug din praktiske sans, så tingene går. som de skal.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vandbæreren

SÅ er det på tide at være kreativ og eksperimentere – jo mere, jo bedre! Husk at livet er en leg, og gode ideer er til at for blive afprøvet, gerne hurtigst muligt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løven

Fisken

Du kan sandsynligvis mærke dine nærmeste omgivelser bedre, end du plejer. Husk også at drage omsorg for dig selv og dine behov, og ikke kun for andres.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen