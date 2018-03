Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det - og meget mere - kan du måske blive klogere på ved læse med her og finde dit eget stjernetegn.

Se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

I dag ville det være godt for dig at sætte tempoet lidt ned, tage den med ro og nyde et godt måltid mad - eller måske endda købe dig noget lækkert, nyt tøj.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Tyren

Nu vil det være godt at komme lidt op i gear og ikke være bange for at stå frem og virkelig vise, hvem du er. Nyd at være aktiv og i gang med et projekt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Tvillingen

Prøv at give slip på tankerne og lad din intuition vise dig vejen. Vær åben for, hvad der kommer til dig, og tænk ikke så meget over, hvad der skal ske lige nu.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Krebsen

Prøv at se, om du kan komme lidt ud af din tryghedszone. Bryd med rutinerne og tag en anden vej hjem fra arbejde. Snak med nye mennesker, hvis du får muligheden.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Løven

Så er det tid til at være ambitiøs og sætte dig et mål. Hvad vil du gerne opnå? Gå selvsikkert efter dét, som du gerne vil have, og lad ikke andre stoppe dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Jomfruen

I dag ville det være godt at tænke i et lidt større perspektiv, der rækker ud over den daglige trummerum. Reflekter gerne lidt over din egen tilværelse.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

Vægten

Hvis du går og gemmer på noget, vil det være godt at dele det med en anden. Ring fx til en god ven og få dig en god, fortrolig samtale. Tag den tid, der behøves.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skorpionen

Hvis du går og savner at være social, så er det nu, du kan åbne op og vise dig fra din bedste side - og være mere selskabelig, end du normalt plejer at være.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

Skytten

I dag ville det være godt for dig at være mere lavpraktisk og fokusere på de mere jordnære ting, fx din livsstil Vær sikker på, at du tager dig nok af dig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Stenbukken

Så er det tid til at løsne lidt op, slå dig løs og være mere villig til at tage risici, end du normalt bryder dig om. Giv dig selv lov til at være lidt pjattet og useriøs.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løven

Vandbæreren

Hvis du synes, at du har forsømt dine nærmeste for længe, så tag en dag ud af kalenderen og brug tid sammen med de mennesker i dit liv, du holder mest af.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Fisken

Har du savnet at kunne sludre løs om alt og intet, så er det nu, du kan gøre det. Dagen er særdeles velegnet til at udveksle erfaringer med andre mennesker.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen