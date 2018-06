Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Du trænger til at komme lidt væk hjemmefra og få et ’andet syn på tilværelsen’. Tag eventuelt orlov eller brug hele din ferie til at rejse langt væk.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

TYREN

Du kan bruge din stædighed og store viljestyrke til at få det, som du vil have det. Bare husk at vise hensyn til andre, så der ikke er noget, der kan genere andre.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

TVILLINGEN

Du er god til at lytte og sætte dig ind i andre menneskers behov, hvilket du kan bruge til at forbedre dit parforhold med - og dine relationer i det hele taget.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

KREBSEN

Der er fokus på din helbredstilstand. Hvis du motionerer lidt mere og spiser flere grøntsager, kan du fx forbedre din mave/tarm-funktion og fordøjelsen.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

LØVEN

Du kan vise dit fulde potentiale inden for alle de livsområder, som du synes, at det er sjovt og lystigt at beskæftige dig med. En flirt kan hurtigt udvikle sig godt.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løven

JOMFRUEN

Du kan godt føle dig lidt sårbar og nærtagende. Beskyt dig ved at være mest muligt sammen med dem, som du holder allermest af, og undgå pessimister.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Krebsen

VÆGTEN

Gennem en god dialog har du mulighed for at forbedre dit forhold til dine søskende eller dine naboer. En snak om vejret kan føre meget godt med sig nu.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

SKORPIONEN

Din sans for økonomi og værdier er god, og du kan tjene lidt ekstra penge ved at investere i aktier og obligationer - eller kunst, som har en særlig værdi for dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

SKYTTEN

Du kan godt have et iltert temperament, så det vil være en god ide at tælle til ti, før du reagerer. Ellers få afløb ved at gå til kampsport eller anden form for motion.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

STENBUKKEN

Da du er særligt modtagelig for stemninger og følelser, kan du mærke, at noget ikke er helt, som det ser ud til at være. En kort meditation kan hjælpe her.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

VANDBÆREREN

Du kan se muligheder, hvor andre ser begrænsninger. Så hvis du gør tingene på din egen originale måde, vil du kunne nedbryde rigtig mange grænser.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

FISKEN

Der er gode muligheder for, at din vilje, disciplin og udholdenhed med tiden kan give dig et karriereløft. Din tålmodighed og udholdenhed vil også hjælpe her.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken