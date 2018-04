Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Måske har du haft ekstra udgifter på det seneste. Det kan derfor være nødvendigt at gennemgå din konto nu for at finde besparelser på udgiftssiden.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

TYREN

Det er lige før, man kan kalde dig for nydelsessyg nu. Du elsker kvalitet og overflod, så køb noget til dig selv, fx god mad, og nyd det, alt hvad du er i stand til.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen/Tyren

TVILLINGEN

Du skal ikke være ked at det, hvis du føler dog distræt og fraværende. Det er noget du bare har BRUG for at være. Så tillad dig at løbe lidt ”rundt om dig selv”.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisken

KREBSEN

I dag står den på interesser og gruppeaktiviteter, så drag enten hen i klubben eller foreningen, hvor du kan møde ligesindede omkring jeres fælles interesser.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

LØVEN

Nu skal du nå de mål, du ikke har nået endnu. Har du ikke fået dem formuleret, så er tiden absolut inde nu, hvor du har brug for at fokusere. På målene.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

JOMFRUEN

Du er nu i det mere filosofiske hjørne, hvor tankerne flyver meget højt. Nogle er måske også lidt for højt til, at andre kan følge med. Men bare hold højden!

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

VÆGTEN

Måske er det nødvendigt at understøtte økonomien med et ekstra træk på kassekreditten. Det er dog med et så lavt ekstra beløb som overhovedet muligt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

SKORPIONEN

Du har fuldt blus på dine relationer. De skal passes og tilgodeses, og du er god til at komme med forslag til dem omkring dig for at løse deres udfordringer.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

SKYTTEN

Jobbet bliver passet og plejet til det yderste, og du gør det flittigt og pligtopfyldende. Du er meget ansvarlig, måske endda FOR meget, så hold lidt igen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

STENBUKKEN

Du har overskud og er i dit mest kreative hjørne. ER det muligt at være sammen med børn og/eller barnlige sjæle, vil det lige være sagen for dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løven

VANDBÆREREN

Det vil være godt at være så meget som muligt hjem i dag, så tag eventuelt en hjemmearbejdsdag. Du har et stort behov for nærhed, der gerne skal dækkes.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

FISKEN

Du er i snakkehjørnet i dag, og ikke mange går ram forbi. Du har en kvik bemærkning til de fleste, og alle synes at more sig i din nærhed. Fortsæt endelig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen