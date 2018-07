Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Du har brug for at trække dig tilbage fra den fysiske verden for at få energien tilbage, som du har brugt så meget af på det seneste. Det er vigtigt at restituere.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

TYREN

Nu er det vennernes tur til at nyde dit udtalte nærvær. Benytter du dig af denne mulighed for revanche, vil de ikke glemme dig for din handling foreløbig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

TVILLINGEN

Du må finde ud af, hvad du vil med dit liv her og nu. Der er tendens til, at du foretager et skift i dit liv, og det kræver, at du tager stilling til spørgsmålet.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

KREBSEN

Du er i det filosofiske hjørne og tænker store, visionære tanker. Det er vigtigt med personlig vækst og udvidelse af din horisont, og det får du succes med.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

Løven

Det er din vilje og de dybe følelser, der nu er i fokus. Du er passioneret og nærmest kompromisløs i dine holdninger, og det skal nok tage kegler på sigt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

JOMFRUEN

Dine relationer er i fokus, herunder især dit parforhold, hvis du har et sådant. Da dit følelsesliv også fungerer fint, vil du have det ret godt med at flirte stort.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

VÆGTEN

Sundhed er afgørende for livskvaliteten, og du kan gøre noget særligt på det område nu. Lav sund mad, få motion eller bestil en test hos en dygtig naturlæge.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

SKORPIONEN

Du har et stort overskud og er kreativ og spontan. Du elsker at lege sammen med børn og glædes derved. Og det gælder vel at mærke både børnene og dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

SKYTTEN

Nu er det hjemmelivet og familien, det gælder. Det er en god ide med en hjemmearbejdsdag, hvis det er muligt. Nærheden og omsorgen er det vigtigste.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

STENBUKKEN

Nu har du mulighed for at få talt ud, men misbrug det ikke til at tale hele tiden. Du kommunikerer på mange niveauer, og du får givet de vigtige beskeder.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingen

VANDBÆREREN

Værdierne er i centrum, ikke mindst pengene. Du er opfindsom, både hvad angår det at tjene dem og at bruge dem. Er du forsigtig, kan du gøre et godt køb.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

FISKEN

Du er både følsom og sensitiv, og du er fantastisk til at tage dig af dine medmennesker. Du gør det med meget stor omsorg og indfølingsevne.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken