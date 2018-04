Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

VÆDDEREN

Dine ambitioner er stadig csntreret omkring grupper og fællesskaber omkring fælles interesser. Og det på trods af, at grupper normalt føles begrænsende.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren/Stenbukken

TYREN

Din målsætning har ikke mindst med rejser og udlængsel at gøre – at rejse både udad og indad. Du har altså med andre ord både ud- og ”indlængsel”.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken/Vandbæreren

TVILLINGEN

Du ønsker, at du selv og dine omgivelser skal vokse og gro – udvikle sig. Derfor er vækst et centralt område i disse dage. Dette vil bringe dig lykkefølelse

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten/Fisken

KREBSEN

I dag har du fokus på både dine egne og andre dybeste værdier. Dette kan medføre, at du er god til at lytte og derfor fungerer som psykolog eller sjælesørger.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

LØVEN

Løven vil gerne være i centrum, men i dag er det noget andet, idet det er de andre, der er i fokus. Ikke mindst på arbejdspladsen, hvor samarbejde er omdrejningspunktet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

JOMFRUEN

Det er på sådan en dag, du virkelig har mulighed for at agere som en ”rigtig” Jomfru. Du er derfor serviceorienteret og hjælpsom med et øje på hver finger.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med:

VÆGTEN

Du er levende, legende og spontan og parat til en leg – og dette sætter dine omgivelser stor pris på. Men pas på, at du ikke brænder dit lys i begge ender.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

SKORPIONEN

Dine følelser er i højsædet sammen med familie og nærhed. Dette gælder også på dit job, hvor du allerhelst ønsker at se dette som værende i hjemlige omgivelse.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

SKYTTEN

Snakketøjet er lagt i de rigtige folder, også i dag. Du er med andre ord i fortællehjørnet og har en meget stor nysgerrighed. Du samler oplysninger!

Kærlighed: 4

Arbejdsliv 4:

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingen

STENBUKKEN

Du er i indkøbsmode i dag, og det gælder både ting til dig selv og din familie. Ikke mindst praktiske ting til hjemmet og ting, der gør tingene lettere i hverdagen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

VANDBÆREREN

Du har behov for at være i bedre kontakt med dine følelser, end du længe har været. Men pas på ikke at sætte så mange ord på dem, at følelserne drukner.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædderen/Krebsen

FISKEN

I dag har du behov for at være i dit rette element, vandet! Du vil med andre ord gerne være en rigtig Fisk, hvor du kan være i kontakt med dine følelser og drømme.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken, dit eget tegn