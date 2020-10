Satirikeren Frederik Cilius indtager rollen som den fandenivoldske, fiktive figur i en ny serie på TV2 Play.

Den fiktive journalist Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm - i skikkelse af satirikeren Frederik Cilius - får sit helt eget program på TV2's streamingtjeneste, TV2 Play.

I programserien "Fuld af Danmark" rejser Kirsten Birgit landet rundt og tager temperaturen på rigets tilstand i sit nye job som seniorkorrespondent for livsstilsstoffet på TV2 Play.

Det annoncerer TV2 i en pressemeddelelse.

- Med Kirsten Birgit om bord får vi en kompetent og erfaren kvinde med på holdet, der har smag for, hvad danskerne bør vide, og kan formidle det i fuld skala, siger TV2's livsstilsredaktør, Jes Schrøder, i pressemeddelelsen.

Den fandenivoldske, fiktive figur opstod i Frederik Cilius' og makkeren Rasmus Bruuns prisbelønnede satireprogram "Den korte radioavis" på det hedengangne Radio24syv.

Frederik Cilius og Rasmus Bruun har lavet flere shows, gimmicks og forestillinger udsprunget af makkerparrets radiosucces med Kirsten Birgit-karakteren - senest podcasten "Den korte CoronAvis".

- Jeg kunne ikke drømme om et bedre sted at fortsætte min karriere end på TV 2 Play, hvor de gerne deler, har højt til loftet og mod til en profil som mig, der er tørstig efter kvalitet. Jeg tørster efter at fortsætte det vigtige arbejde, jeg altid har lagt for dagen, ved at opsøge vigtige og relevante smagsprøver fra det danske land, siger Kirsten Birgit i pressemeddelelsen.

- Nu har der været rigeligt Kardashians og Nicki Bille på, og jeg påtager mig med glæde at introducere ægte kvalitet, så dansk streaming ikke i al evighed skal bestå af ligegyldigheder, lyder det fra den 68-årige fiktive seniorkorrespondent.

"Fuld af Danmark" har premiere på TV2 Play den 24. oktober.

/ritzau/