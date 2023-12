Selv om Christopher får en travl december måned med en turné i den store verden, glæder han sig til at fejre jul i Danmark med alle traditioner, der hører til.

Der er få ting som jul og juletraditioner, der kan samle familien - men også kan dele vandene.

Hos sangeren Christopher, som hedder Nissen til efternavn, er der også visse ting, der skal være på plads, før roen kan sænke sig og julefreden indfinde sig i det lille hjem.

Julen er i det hele taget begyndt at betyde mere for Christopher, efter at han selv har fået børn. Han er far til to piger, Isabelle på syv måneder og snart treårige Noelle - noël betyder i øvrigt betyder jul på fransk - som han har med sin hustru, model og influencer Cecilie Haugaard.

I år glæder han sig særligt til at lære sin ældste datter, Noelle, mere om julens traditioner.

Her fortæller sangeren, der er aktuel med titelsangen til TV 2-julekalenderen "Valdes jul", mere om, hvad opskriften på en god jul i familien Nissens hjem består af.

Hvordan skal du fejre jul i år?

- Jeg skal være i Danmark og forhåbentlig fejre den, som vi har gjort de sidste mange år. Min og Cecilies familie går sammen og holder én stor juleaften. Det er noget med både and og flæskesteg, en lang gåtur og ild i pejsen, siger Christopher.

Hvornår er det rigtig jul for dig?

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så har det de sidste mange år først ramt mig juleaften, når den brune sovs kommer på bordet, og man tænker: "Okay, wow, et lækkert måltid, vi skal til at have".

- Så sidder man bare i sofaen i to timer bagefter og ser folk flyve rundt og åbne gaver og har det helt underligt. Men det er jul for mig.

Hvad er dit bedste juleminde?

- Det var faktisk virkelig specielt sidste år at kunne holde jul for første gang med Noelle, min ældste datter. Jeg kunne mærke, at hun forstod den magi med at danse om juletræet og det hele.

- Alt det, hun skal lære omkring traditioner og jul, er jo noget, vi skal lære hende. Det er ret magisk, siger Christopher og fortsætter:

- Det er så fedt at se glæden i hendes øjne. Jeg kan ikke vente med at bilde hende alle mulige ting ind om julemanden, nisser og grød på loftet.

Hvad er din mest mislykkede jul?

- Jeg havde en jul, lige da jeg havde mødt Cecilie, hvor jeg holdt jul i København, og hun holdt med sin familie i Odense. Der sagde jeg farvel til min egen familie og kørte til Odense julenat for at være der klokken to om natten.

- Efter at have kørt i sne i to timer kunne jeg godt se, at det var lidt en skodplan - altså i stedet for bare at sidde med sin egen familie sluttede jeg juleaften af med at køre i to timer til Odense. Det var dumt, griner sangeren.

Hvad er din rolle i julen?

- Jeg er ham, der køber gode gaver. Og det er næsten, som om at jo tættere vi kommer på den 23., desto bedre bliver gaverne, fortæller han.

Derfor ved sangeren endnu ikke, hvad der kommer til at ligge under juletræet med til og fra-kort fra ham i år.

- Men jeg kunne godt forestille mig, at det bliver nogle lidt eksotiske gaver i år, for man skal jo have noget med hjem fra Sydamerika eller Kina eller USA, siger sangeren, der den seneste tid har turneret kloden rundt med musikken fra Netflix-filmen "A Beautiful Life", som han har hovedrollen i.

Hvad gør I til jul, som overrasker andre?

- Jeg går i kirke og beder en lille julebøn og synger en lille julesalme. Det er den eneste gang på året. Men det er det, som kirken også er for mig, fortæller Christopher.

- Nu er jeg ikke sådan supertroende. Men jeg forbinder juledag med en tur i kirken. Der er noget magisk i det rum. Man behøver ikke at være troende for at kunne mærke og forstå, hvorfor folk stadig den dag i dag finder mening, svar og tryghed ved religion, mener Christopher.

- Det er ikke noget, jeg selv har dyrket supermeget. Men lige juleaften får den altså en over troen, griner han.

Hvad er den bedste gave, du har fået?

- Jeg husker tydeligt, at jeg fik et par ski, da jeg var 10-11 år. Jeg glemmer det aldrig, fordi min mor og far lavede den klassiske: "Så er der ikke flere gaver tilbage". Jeg var lidt skuffet over den høst, jeg havde haft den aften.

- Men så sagde min far, at jeg skulle prøve at komme med ned i kælderen, og der stod de her ski. Vi skulle nemlig på skiferie et par uger efter. Jeg havde det bare sådan, at det var det fedeste.

Hvilken julegave har fået dig til at græde?

- Jeg har ikke grædt over gaver på noget tidspunkt i mit liv, tror jeg. Men jeg har næsten været mere rørt af at se folk åbne gaver, som jeg har givet, og blive rørt, siger Christopher og fortsætter:

- Det er jo klart federe at give gaver, end det er at åbne gaver. Og jeg har givet et par gaver, hvor jeg har sådan ægte glædet mig til at se, hvordan personen reagerer. Specielt hvis det har været til min bror, mor, far eller Cecilie.

Hvad håber du, der ligger under juletræet i år?

- Ikke bløde pakker i hvert fald. Jeg kan ikke mere tøj.

Christopher griner, inden han trækker lidt i land:

- Så skal det være sokker eller underbukser. Det er jo en klassiker. Den står ligesom på ønskelisten hvert år. Parfumer er også altid godt.

Christopher har fødselsdag en måneds tid efter jul, så ønskesedlen er ikke så lang.

- Jeg er dårlig til gaver, det må jeg bare sige. Hvis der er noget, jeg har brug for, så køber jeg det. Og hvis der noget, som jeg virkelig ønsker mig, så kan jeg næsten ikke lide at bede om det, særligt hvis det er nogle store ting.

- Nu er jeg jo ved at være så voksen, så måske jeg bare skulle ønske mig en fed køkkenkniv, griner sangeren.

/ritzau/