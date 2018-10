Parret har i forvejen tre børn, men det er slet ikke nok for rapperen, der drømmer om en stor familie.

Kim Kardashian og Kanye West var mandag på et kort besøg hos præsidenten for Uganda, Yoweri Museveni, og her kom der sandheder på bordet. Det skriver Daily Mail.

Under samtalen spurgte præsidenten, hvor mange børn parret har, og rapperen fortalte stolt, at de sammen har tre – North på fem, Saint på to og ni måneder gamle Chicago. Men hvis Kanye West får lov til at bestemme, så er det slet ikke nok.

– Jeg vil gerne have syv børn, fortalte han til præsidenten.

Ved siden af sad Kim Kardashian, der langt fra så imponeret ud efter mandens udtalelse. Efter lidt tid fik den chokerede realitydeltager dog alligevel fremstammet et par ord.

– Jeg vil ikke have syv, lød det ifølge mediet med et smil fra hende.

Da parret tidligere i år blev forældre for tredje gang, skete det via rugemor. Kim Kardashian lider nemlig af en alvorlig sygdom, der skabte komplikationer under graviditeten med Saint. Derfor bliver det formentlig også via en rugemor, hvis kendisparret skal have flere børn, og tiden vil vise, om Kanye West får sin vilje.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen