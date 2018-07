Kiin Kiin er formentlig et navn, de fleste vil genkende. Navnet leder tankerne hen på Michelin-stjernerestauranten i København. På Roskilde Festival har restaurationen en bod, der serverer thai street food.

Her bestilte jeg en Pad Krapow, to forårsruller og en ingerfær-lemonade til 165 kroner til aftensmad.

Forårsrullerne med hakket svinekød og den dertilhørende søde chilisovs smagte, som det skulle. Det eneste kritikpunkt er, at rullerne ikke var helt sprøde, da jeg fik dem. For mig handler forårsruller lige så meget om konsistens som smag. Her ramte de altså ikke helt skiven. Forårsrullerne bar tydeligt præg af, at de havde ligget og ventet på at blive solgt.

Pad Krapow fra Kiin Kiin Street på Roskilde Festival. Vis mere Pad Krapow fra Kiin Kiin Street på Roskilde Festival.

Hovedretten var som nævnt en omgang Pad Krapow. Det er en ret med hvide ris, stegt hakket svinekød, et spejlæg og bønnespirer. Smagen var egentlig okay, men flere i selskabet inklusiv mig selv var enige i, at det var en lidt tør oplevelse. Mit spejlæg var stegt fint, og æggeblommen var en anelse flydende. Den tilførte lidt tiltrængt cremethed til retten. Det klædte på ingen måde retten, at kødet var helt tørstegt.

Ingefær-lemonaden var læskende med en tydelig smag af ingefær. Den var dog lidt lille (man fik kun 30 ml.), og jeg kunne snildt have drukket en halv liter. Men når alt er sagt, så er det foreløbigt det mest hæderlige måltid, som jeg har anmeldt på Roskilde Festival indtil videre.

Det gode: Det generelle smagsindtryk var i udgangspunktet udmærket i alle retterne.

Det dårlige: Der manglede noget til at binde hovedretten sammen. Forårsrullerne var ikke helt sprøde. En lille lemonade.

Dommen: Der var desværre ikke meget afsmitningseffekt fra moderrestauranten, som man kunnet have håbet på (jeg ved godt, man ikke skal forvente Michelin-niveau). Men alt i alt var det en okay oplevelse.