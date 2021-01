Hollywood-stjernen levede sig virkelig ind i rollen som den hårdtprøvede hustru Grace i Biers "The Undoing".

Bladrer man listen over Nicole Kidmans roller igennem, runder Hollywood-stjernen langt over 80 styk - alene på film og tv.

Men nogle af karaktererne har forfulgt den rutinerede skuespillerinde langt ind i privaten, længe efter at instruktøren har råbt "cut".

Og indspilningerne af thrillerserierne "Big Little Lies" og "The Undoing" krøb langt ind under huden på Nicole Kidman.

Det fortæller den 53-årige skuespillerinde i podcasten "WTF with Marc Maron" ifølge det amerikanske medie E! News.

- Jeg havde en slags uro indeni, hvor jeg ikke havde nemt ved at være mig selv, siger Nicole Kidman, som fortæller, at hun blev virkelig syg under optagelserne af Susanne Bier-serien "The Undoing".

- Jeg gik ned i en hel uge, fordi mit immunsystem ikke kunne kende forskel på skuespil og virkelighed, siger skuespillerinden i podcasten.

Hun kalder det foruroligende, at hun ofte lider af søvnbesvær og har det dårligt, når hun indtager roller, som skildrer menneskets mørke sider, eller som gennemlever traumatiske hændelser.

I "The Undoing", som blev instrueret af ingen ringere end den danske Oscar-vinder Susanne Bier, spiller hun den hårdtprøvede hustru Grace, som erfarer, at hendes mand - spillet af Hugh Grant - har en affære, og at elskerinden siden er blevet brutalt myrdet.

Ifølge Nicole Kidman er det dog ikke unormalt, at skuespillere mærker rollerne krybe ind under huden på dem, men nogle er gode til at lære kroppen at skelne mellem skuespil og virkelighed.

- Men det virker bare ikke rigtig for mig, siger hun i podcasten.

Thrillerrollerne har dog ikke afskrækket skuespillerinden helt, for Nicole Kidman håber nemlig på en tredje sæson af "Big Little Lies", lyder det fra hende.

/ritzau/