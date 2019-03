Endnu flere problemer er opstået for Kia, og kampen for at blive en familie synes uendelig lang.

Hver dag kæmper Kia Sødergreen en kamp mod den fødselsdepression, hun blev indlagt med få uger efter sønnens fødsel i september 2017.

I sidste uge afslørede hun, at hun samtidig kæmper mod en frygt for kræft, og nu åbner hun op om endnu en kamp. Hun er nemlig langt fra enig i den diagnose, hun har fået af sin psykiater.

'I forbindelse med min udskrivelse forrige gang i december mødte jeg min nuværende psykiater første gang, hvor personen oplyste mig om, at jeg har fået stillet en psykiatrisk diagnose som ikke er den fødselsreaktion, I kender til. Med min faglige psykiatriske baggrund og min egen personlige indsigt kan jeg på ingen måde anderkende denne diagnose. Jeg har derfor krævet at få lavet en rigtig psykiatrisk udredning og få dette afklaret,' skriver Kia på sin Instagram og afslører, at hun har fået afslag på udredningen.

'Jeg står derfor i den situation, at jeg får behandling ud fra denne nye diagnose, hvor jeg i terapi skal arbejde med disse problemstillinger. Mit problem er bare, at det svært at arbejde med noget, man ikke selv ser som et problem, og derfor mener min psykiater ikke, jeg har sygdomserkendelse. Jeg får derfor ikke hjælp til de problemstillinger, jeg egentlig har behov for ud fra min vurdering.'

Kia mener selv, som er uddannet sygeplejerske indenfor psykiatrien, mener selv, at hun havde det bedre, da hun fik medicin, og hun synes, det er gået den forkerte vej, efter hun stoppede med medicinen.

Psykiateren vil dog ifølge Kia ikke ordinere hende noget medicin, og nu har hendes tilstand fået konsekvenser

'Jeg er nu blevet rodet ud på meget dybt vand, da denne diagnose er med til, at kommunen har ladet sig fortælle, at jeg ikke fremadrettet må bo sammen med Marcus.. AV! Jeg føler mig spændt op i et hjørne og låst fast. Jeg er ved at miste modet, energien og tålmodigheden,' skriver Kia på Instagram og fortsætter:

'Men jeg er kendt for min stædighed og viljestyrke og giver ikke bare op! Det jeg nu bliver nødt til at bruge den allersidste energi til, er at tage denne kamp op også, selvom jeg ikke kan huske, hvornår jeg sidst har sovet og været så forpint, som jeg er nu.. Kampen for, at komme hjem til min lille nybagte, elskede familie er nu blevet ENDNU længere.'

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk