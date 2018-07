Det var ikke en datter, Khloé Kardashian håbede på at få, da hun fandt ud af, at hun var gravid.

Khloé Kardashian blev tidligere i år mor for første gang, da hun fødte datteren True. Det var hendes helt store drøm, der gik i opfyldelse, efter hun i flere år havde drømt om selv at få børn. Men faktisk drømte hun slet ikke om at få den datter, hun altså fik.

‘Keeping Up With the Kardashians’-stjernens søstre havde nemlig allerede flere børn i forvejen, og her var det især Kourtney Kardashians søn Mason, som Khloé havde et godt forhold til inden graviditeten. Det fortæller hun på Twitter.

'Jeg ville virkelig gerne have en dreng, fordi Mason og jeg er så tætte. Jeg elsker vores bånd,' skriver Khloe Kardashian, der dog slår fast, at sådan har hun det ikke efter fødslen.

'Jeg var sikker på, at jeg ville få en dreng, men Gud velsignede mig med min fantastiske True, og nu ved jeg slet ikke, hvad jeg skulle gøre med en dreng. True har gjort mig sødere og mere mild. Gud giver dig, hvad du har brug for,' fortsætter hun.

I wanted a boy so badly Because Mason and I are so close. I love our bond. I felt confident in having a boy but God blessed me with my precious True and now I wouldn’t know what to do with a boy. True has made me sweeter and more gentle. God gives you what you need. My BFF 4Life — Khloé (@khloekardashian) July 28, 2018

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.