Den tidligere bokser Mikkel Kessler er færdig i "Vild med dans". Nu er det konens tur til en svingom.

Egentlig var det bare et væddemål, da Mikkel Kessler sagde ja til at være med i "Vild med dans".

Men den hårdtslående tidligere bokser, der fredag aften blev smidt ud af programmet, måtte undervejs sande, at det var langt hårdere at danse, end han havde regnet med.

- Jeg har skullet arbejde mere for det, end jeg nogensinde havde regnet med. Ikke fysisk, men det med at skulle huske koreografier og det hele. Men det er kommet under huden på mig, det blev meget bedre her til sidst, forklarer Mikkel Kessler.

- Jeg er virkelig stolt af det, jeg har opnået, siger han.

I programmet fredag aften røg han i omdans mod sangerinden Coco O. og hendes partner, Morten Kjeldgaard.

Han forstår godt, at han og partneren, Mille Funk, røg ud i stedet for sangerinden.

- Hun er så meget bedre end mig, det ved jeg jo godt. Så jeg ville også have det så dårligt med at gå videre, hvis hun skulle ryge ud.

- Hun har mere flair for det, hvor jeg tager det som en leg, forklarer bokseren, der selv mener, at han har nået toppen af sin dansemæssige formåen.

Han vil fremover koncentrere sig om at danse med sin hustru, Lea, der også gerne vil lære at danse.

- Det er noget, vi har talt om længe, men vi har jo bare så mange møgunger, så det er svært, siger Kessler, der er far til tre, og griner.

- Men nu skal det være. Mille (Funk, red.) kan lære os nogle tricks, siger han.

