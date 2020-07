"Madklubben" har 71-årige Kirsten Olesen, 67-årige Kirsten Lehfeldt og 66-årige Stina Ekblad i hovedrollerne.

Det er tre rutinerede skuespillerinder, der indtager hovedrollerne i en ny dansk komediefilm om tre veninder, der rejser sydpå for at genfinde smagen for livet.

"Madklubben" hedder filmen, som har 71-årige Kirsten Olesen, 67-årige Kirsten Lehfeldt og 66-årige Stina Ekblad i hovedrollerne.

Nu er traileren til filmen, der instrueres af Barbara Topsøe-Rothenborg, blevet offentliggjort. Og det samme er premieredatoen - den 22. oktober i år.

- Vores film handler om sprudlende, livsnydende energi-bomber i deres livs efterår. Kvinder oppe i alderen, der via venskab, sammenhold og kærlighed genfinder og realiserer sig selv på ny, sagde Barbara Topsøe-Rothenborg, da filmen blev annonceret i efteråret.

Filmens tre hovedroller lever et noget turbulent liv i Danmark. Den ene bliver forladt juleaften, den andens mand er lige død, og den tredje fornægter pure sin egen alder.

De vælger at tage på et madkursus i det sydlige Italien, og som vejrets forvandling fra grå Danmark til solrige Italien ændrer deres syn på livets sig.

Ud over de tre hovedroller har filmen også Troels Lyby, Rasmus Botoft og Mia Lyhne på plakaten.

Filmens instruktør, 40-årige Barbara Topsøe-Rothenborg, har tidligere stået bag ungdomsdramaet "En-to-tre-nu!" og familiefamilien "Krummerne - alt på spil".

Men hun er nok allermest kendt for sin karriere som barneskuespiller, hvor hun blandt andet spillede Yrsa i de første film om "Krummerne" og Nana i tv-serien fra 1988 af samme navn.

"Madklubben" forventes at få biografpremiere den 22. oktober.

Se traileren til filmen her: https://youtu.be/SXw_ARHlE64

/ritzau/