DR's grandprixchef mindes ikke, at der tidligere har været så etablerede kræfter bag Dansk Melodi Grandprix.

Det bliver med kendte navne på scenen, når de kulørte lamper tændes ved Dansk Melodi Grand Prix lørdag.

Årets deltagerlisten tæller blandt andet den tidligere X Factor- og melodigrandprix-deltager Basim, mens også den scenekendte sangerinde Aura Dione griber mikrofonen.

- Niveauet er virkelig højt. Jeg kan ikke mindes, at der tidligere har været så mange etablerede kræfter bag, siger Erik Struve Hansen, der er programansvarlig på DR.

Foruden artisterne på scenen har blandt andre medlemmer fra bandet Alphabeat samt bandet Carpark Norths basguitarist, Søren Balsner, bidraget til sanguniverset.

Efter tre år, hvor Danmark ikke har kvalificeret sig til finalen ved Eurovision, har DR lagt sig i selen for, at det kommer til at ske i år.

Og der er gode chancer for, at vindersangen er dansk ifølge Hanne Bjørn, formand for melodigrandprixfans.dk.

- Niveauet er højere, end det har været de sidste par år. Der er flere i år, som har den her internationale lyd, som kan gøre, at de kan komme i finalen, siger hun.

En del af DR's strategi har været at sikre et dobbelt fokus, som skal række ud over danskernes smag.

- Alle sangene har danske kunstnere eller sangskrivere. De har på den måde et tydeligt dansk afsæt, mens sangene samtidig peger mere målrettet ind i Eurovision, siger DR's grandprixchef.

Derudover har det været en overvejelse, at vinderartisten skal kunne håndtere det store Eurovision-show, som venter forude. Det er ifølge Hanne Bjørn en god idé.

- Det kan være svært for dem, der vinder, når de lander i Eurovision-boblen, fordi det er overvældende.

- Eurovision og melodigrandprix handler ikke kun om sang, men også om show og performance. Det er hele pakken, tilføjer hun.

Dansk Melodi Grand Prix bliver sendt på DR1 lørdag 17. februar klokken 20 med Stéphanie Surrugue og Sara Bro som værter.

/ritzau/