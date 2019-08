Han er teenager og skal snart starte i gymnasiet. Men Chris Burton er muligvis også Danmarks nye stjerne.

I midten af august træder Christoffer Burton ind ad dørene på Ordrup Gymnasium for at starte i 1.g. Men den kun 16-årige sanger er allerede trådt ind i hjertekulen hos en lang række danske musikere, der ser et stort lys i den unge knægt.

På Instagram sender Joey Moe ham hjerter i kommentarsporet, han var udvalgt til at varme op på Christophers forårsturné, og sommeren over har han sammen med Rasmus Seebach, Burhan G og Hjalmer stået på scenen ved en række familiekoncerter landet over.

Han blev hyret, fordi de populære hitmagere synes, han er dygtig og fortjente chancen for at optræde ved et større publikum.

Selv er den unge sanger både ydmyg over og stolt af den kærlighed og tillid, de store stjerner viser ham.

- Det er så dejligt. Generelt er det bare sygt dejligt at få opbakning, uanset hvem det er, men det giver da lidt ekstra, når det er nogen, man selv lytter til og ser op til. At de på den måde anerkender en og roser en, det er rigtig dejligt, siger sangeren, der går under kunstnernavnet Chris Burton.

Det gør ham ikke nervøs, at der er flere store stjerner, der hyper ham og skubber ham fremad.

- Der er altid et pres, og jeg gør altid mit bedste for at levere noget ordentligt. Men jeg tager det mere som et skulderklap end et pres, siger han.

Oprindeligt var det produceren, rapperen og X Factor-dommeren Ankerstjerne, der fik øjnene op for talentet, da han faldt over nogle videoer, Chris Burton havde lagt på Instagram.

I dag kalder Chris Burton Ankerstjerne for sin mentor.

- Han har hjulpet mig rigtig meget med at komme ind i branchen. For et par år siden sad jeg jo bare hjemme på mit værelse og lavede coverversioner og skrev sange, fortæller Chris Burton.

- Han har virkelig holdt mig i hånden, og det er rigtig rart at have sådan en mentortype, der har været i branchen i mange år og kender den. Jeg har brug for noget vejledning, for hverken mine forældre eller særlig mange af dem, jeg kender, har en indgang til musikbranchen, siger han.

Selv om Chris Burton er forholdsvis ny i branchen, har han allerede hittet med numrene "Love Letters" og "Little Sister". Sidstnævnte er en sang, han har skrevet til sin lillesøster.

Men snart skal der altså også presses matematikafleveringer og historieopgaver ind mellem sangskrivningen, når han begynder i 1.g.

- Det bliver et stort projekt at få det hele til at hænge sammen, men jeg har fået lavet en god aftale med gymnasiet, siger sangeren.

- Det bliver super spændende at starte. Det er sjovt, når der sker så meget i musiklivet, og så kommer man tilbage i skolen, som bare er noget helt andet. Men jeg glæder mig vildt meget til at komme i gang og være helt teenager og lære folk at kende, siger han.

Lørdag den 7. september kan Chris Burton opleves ved The Voice '19 i Tivoli.

/ritzau/