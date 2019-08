Fotograferne Uri og Helle Løvevild Golman holder deres første foredrag, efter de i 2017 blev angrebet i Gabon.

Det var et mareridt, der udspillede sig, da de to danske naturfotografer Uri og Helle Løvevild Golman, som er kendt fra TV2-programmet "Vores vilde verden", i 2017 blev overfaldet af en mand med en kniv under en ekspedition i Gabon i det vestlige Centralafrika.

Overfaldet gik værst ud over Uri Løvevild Golman, som i dag sidder i kørestol og kæmper for at komme til at gå igen. Men nu vender han sammen med sin hustru tilbage til scenen for at fortælle om noget af det, han elsker allermest: Naturen.

For første gang siden det tragiske knivangreb i Gabon holder fotografparret nemlig igen foredrag sammen.

Det sker den 26. august på Bakken nord for København, hvor de vil dele billeder og historier fra deres naturoplevelser.

Det oplyser parret i en pressemeddelelse.

Uri og Helle Løvevild Golman står bag projektet Wild, hvor de via 25 ekspeditioner på syv forskellige kontinenter satte sig for at rejse ud i verden for at dokumentere de sidste vilde steder.

Da de i 2017 manglede fire ekspeditioner, kom TV2 med på rejsen og filmede parret til programserien "Vores vilde verden".

Men på den næstsidste ekspedition i Gabon i december 2017 gik det galt.

De to naturfotografer blev overfaldet af en mand med en kniv, og det gik hårdest ud over Uri Løvevild Golman, som blev stukket ti gange i henholdsvis maven, hjertet, halsen og hovedet.

Da Helle Løvevild Golman opdagede overfaldet, kastede hun sig ind i kampen, og parret formåede at få vristet kniven fra gerningsmanden.

Efterfølgende lykkedes det læger på militærhospitalet i Gabons hovedstad, Libreville, at redde Uri Løvevild Golmans liv.

Han sidder nu i kørestol, men bliver gradvist bedre til at gå, og hans tale er vendt tilbage.

Ifølge pressemeddelelsen husker Uri Løvevild Golman, at han under overfaldet hørte sin hustru brøle som en løve, da hun gik til angreb på overfaldsmanden, og derfor har parret i dag taget mellemnavnet Løvevild.

Overskuddet fra parrets foredrag på Bakken går til deres nyskabte fond The Wild Nature Foundation, som har til formål at arbejde med beskyttelse af verdens vilde dyr og natur.

Fonden blev stiftet den 30. juni 2019 takket være donationer og Lise Nørgaard Legatet, som parret blev tildelt i 2019.

/ritzau/