Årets Roskilde har budt på pinlige misforståelser, hede kys og en lille smule nøgenhed for kendte danskere.

Trods ustadigt vejr og mange timer med regn er kendte danskere de seneste dage valfartet til årets Roskilde Festival for at høre koncerter, drikke kolde øl i vip-området, hænge ud med festivalgæsterne på campingpladsen og - for nogles vedkommende - fejre kærligheden.

En af dem, der har nydt musikken på årets Roskilde Festival, er den populære sanger og sangskriver Rasmus Seebach.

Han var tilsyneladende begejstret for den amerikanske rapper Cardi B, der onsdag aften rystede røv og spyttede rim under sin koncert på Orange Scene.

Seebach har delt en video af koncerten på Instagram, hvor han skriver:

- Cardi har de flows, så vi ka' party.

Væk fra Orange Scene ude på festivalens campingområde fik enkelte gæster også besøg af kendte danskere - eksempelvis skuespiller Dar Salim.

Dar Salim er blandt andet kendt for tv-serien "Kriger" og filmen "Til vi falder", men på Roskilde Festival er han åbenbart ikke kendt af alle.

På Instagram har internetpersonligheden Anders Hemmingsen delt et billede af Dar Salim, hvor skuespilleren står med en festivalgæst, der forveksler ham med musikeren Burhan G.

Det synes Dar Salim, er så sjovt, at han har kommenteret billedet med:

- Husk at købe mit nye album!

På Dar Salims såkaldte story på Instagram kan man se, hvordan skuespilleren fester på campingarealet og drikker en ølbong.

På campingpladsen har nogle gæster på årets Roskilde Festival også fået et glimt af Ibi Makienok, som har fået meget mere end et glimt tilbage.

Den 44-årige tv-vært har nemlig arrangeret nøgendating på campingpladsen inspireret af sit TV2 Zulu-program, "Date mig nøgen".

Ibi Makienok har blandt andet delt et billede på Instagram, hvor hun står med en mikrofon i hånden ved siden af en mand, der står med numsen bar inde i et telt.

Helt så lummer har årets Roskilde Festival formentlig ikke været for tv-vært Mette Helena Rasmussen, som blandt andet er kendt som vært på det populære boligprogram på TV2 "Nybyggerne".

Den kendte vært har dog delt et intimt Instragram-billede, hvor hun kysser sin kæreste, Asbjørn, foran Orange Scene.

- Bær over med os, vi er bare forelskede. Og fulde, skriver Mette Helena Rasmussen til billedet.

Se tv-værtens billede her: https://www.instagram.com/p/Bzf1MsDnlwG/

Se billedet af skuespiller Dar Salim her: https://www.instagram.com/p/Bzf-V2-nJ_R/

/ritzau/