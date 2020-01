Når tv-værtinden Louise Wolff går på barsel, bliver det Janni Pedersen, der overtager på "Go' Morgen Danmark".

Efter 19 år i nyhedsmaskinen og som vært på programmer som "Station 2", "19 Nyhederne", "Dags Dato" og som studievært på TV2 News, har Janni Pedersen sagt ja til at overtage en noget uvant stilling på sin arbejdsplads, TV2.

Hun skal nemlig være barselsvikar for Louise Wolff, der til daglig vækker danskerne i "Go' Morgen Danmark".

Det skriver hun på Facebook.

- Det er en ganske underlig fornemmelse, men jeg glæder mig, skriver hun i opslaget.

Her fortæller hun, at hun har taget orlov fra TV2 Nyhederne/TV2 NEWS, mens hun stadig vil være vært på "Station 2" og "Bag Forbrydelsen", sideløbende med at hun vil være på skærmen i de tidlige morgentimer.

- Det bliver underligt ikke at være en del af den daglige nyhedsmaskine, ikke at skulle stå foran Københavns Byret tidligt om morgenen og sent om aftenen, skriver hun.

- Det bliver underligt ikke at mærke den der susende fornemmelse, jeg har inde i maven, når jeg sidder i studiet og ved, at der på redaktionen bliver arbejdet i højeste gear, fordi vi lige om lidt går i gult. Stor gul.

- Det bliver underligt ikke at gå i transmissionsgear, hvor vi bare bliver på historien, og kilder bliver ringet ind, og sminken løber maraton. Det bliver underligt ikke at skulle bede Hans Engell lægge telefonen på bordet og ikke skulle facilitere meningsmaskinerne i News & Co, skriver hun.

Dog glæder hun sig over, at arbejdspladsen stadig vil være den samme.

- Men jeg bliver i TV2-familien. Og det er kun et år, så er jeg tilbage igen. Lige nu glæder jeg mig. Ikke lige til at skulle stå tidligt op, men til at prøve noget nyt og til nogle andre historier og et andet tempo, skriver den 51-årige vært.

/ritzau/