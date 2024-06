Viaplay er ved at sætte holdet til mediekoncernens nye sportsnyhedskanal, Viaplay Sport News, og har hentet Discoverys sportsvært Simon Egeskov til kanalen.

Viaplay har gaflet en rutineret vært, når mediekoncernen i august lancerer sin helt nye sportsnyhedskanal, Viaplay Sport News.

Simon Egeskov, der kommer fra en stilling som sportsvært på Discovery, hvor han blandt andet har dækket superligafodbold og cykelløbet Giro d'Italia, slutter sig til Viaplay.

Det afslører Viaplay i en pressemeddelelse. Her kalder Simon Egeskov den kommende sportsnyhedskanal for et meget ambitiøst projekt.

- Vi skal hver eneste dag forsøge at levere den kanal, man som sportsinteresseret søger hen til, siger han i pressemeddelelsen og fortsætter:

- For mig bliver det en helt ny og spændende måde at arbejde på, hvor vi hver dag møder ind til en sportsdag, vi ikke kan forudse. Hvor vi nogle gange skal rykke hurtigt, være opsøgende og rapportere fra begivenhedernes centrum, når de helt store sportsnyheder breaker, og hvor vi andre gange skal tilbyde dybde og perspektiv, lyder det fra Simon Egeskov.

Viaplay Sport News går i luften med flere end 50 livetimer fra nyhedsstudiet hver uge.

Simon Egeskov vil enten sparke sportsdagen i gang i programmet "Sportsmorgen" fra 06.30 eller slutte dagen af i programmet "Sportsaften" fra klokken 17.00, oplyser Viaplay.

Ud over sportsnyheder lancerer den kommende kanal også magasinprogrammer, superligaindhold samt Premier League-tilbud, lyder det.

