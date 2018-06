Pernille Schrøder bliver ny direktør for landets næststørste revy. Men hun overtager ikke roret alene.

Nykøbing Falster. Skuespillerinden Pernille Schrøder har i en lang årrække stået på scenen i danske revyer landet over, og snart overtager hun også direktørposten hos Nykøbing F. Revyen.

54-årige Pernille Schrøder skal overtage rollen efter Flemming Krøll, som efter 28 år på posten takker af til august.

Kapelmester Mickey Pless, der er 41 år, bliver ligeledes direktør for den gamle revy, og dermed deler han og Schrøder posten.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

- Jeg glæder mig til sammen med Mickey at overtage en revy, som er utrolig fasttømret i folks bevidsthed. Jeg glæder mig også til fortsat at skulle underholde et meget loyalt revypublikum, siger Pernille Schrøder i meddelelsen.

Nykøbing F. Revyen bliver opført i 10-11 uger i løbet af sommeren på Nykøbing Falster Teater. Revyen er landets næstældste og har eksisteret siden 1912.

Pernille Schrøder har selv optrådt i revyen i ni sæsoner, ligesom hun har spillet med i syv sæsoner af Cirkusrevyen og tre sæsoner hos Græsted Revyen.

Den tiltrædende direktør har en klar plan for, hvilken linje revyen fremover skal følge.

- Der er en meget stor lokalopbakning i nærområdet, men folk kommer jo også år efter år fra alle steder på Sjælland og Fyn. Vi vil bevare den folkelighed i ordets bedste forstand, som Krøll har stået for. Nykøbing F. Revyen har aldrig været højpandet eller bedrevidende. Det har været en revy for alle, siger hun.

Flemming Krøll, der forlader posten som direktør for revyen, vil indtil videre fortsætte i ledelsen for at sikre en god overgangsperiode, lyder det i pressemeddelelsen.

Pernille Schrøder har spillet revy og teater i 25 år. Mickey Pless har været kapelmester i Nykøbing F. Revyen siden 2015.

/ritzau/