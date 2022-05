Den ikoniske Barbiedukke med lange, tynde ben og blond hår har gennem årene været både stærkt kritiseret og højt elsket.

Men siden de første dukker blev lanceret i slutningen af 1950'erne, har dukkerne udviklet sig.

Lys, mørk, høj, petite, curvy, kønsneutrale.

Legetøjsfirmaet Mattel, der står bag Barbiedukkerne, har i flere år forsøgt at øge diversiteten på tværs af dukkekollektioner.

Og som en del af Barbies 'Tribute Collection,' bliver 2022 året, hvor den første transkønnede Barbie bliver lanceret. Det skriver BBC.

Det er ikke hvem som helst, der står model til dukken.

Den amerikanske skuespiller Laverne Cox, der især er kendt fra Netflix-serien 'Orange is the New Black', bliver nemlig hædret som den første transkønnede Barbie.

Cox, der selv er transkønnet og fortaler for denne gruppes rettigheder, håber, at dukken vil inspirere børn og minde forældre om at støtte børn af alle kønsidentiteter. Det siger hun til BBC:

»Det er utroligt meningsfuldt for mig at have min Barbiedukke af så mange grunde. Jeg håber, at børn af alle kønsidentiteter kan se på denne Barbie og drømme.«

Cox har i tæt samarbejde med Mattel skabt den nye dukke, du kan se her, der bærer en rød tyl-ballkjole, som kan omdannes til forskellige outfits.

Og det tyder på, at vi i fremtiden vil se endnu flere dukker med forskellige identiteter.

»Barbie ved, at repræsentation betyder noget og er forpligtet til at fortsætte med at øge diversiteten på tværs af samlinger, så flere mennesker kan se sig selv afspejlet,» skriver selskabet til BBC.