Sammen med et stjernespækket hold af musikere sejler Troels Lyby i et nyt DR-program rundt i det danske øhav.

Skuespiller Troels Lyby har spillet med i et hav af vidt forskellige film, serier og teaterstykker - fra komediefilm som "Klassefesten" og "Blå mænd" til julekalendere, intense dramaer og Shakespeare-stykker.

Men denne sommer går han planken ud og prøver noget helt nyt.

For første gang i karrieren udfylder han nemlig rollen som tv-vært, når DR-programmet "Sommertogtet lyden af vores land" får premiere søndag.

- Jeg tænkte, at jeg skulle udfordre mig selv. Jeg føler mig i sagens natur mest tryg i at have en rolle, der er skrevet til mig.

- Men det med at være tv-vært handler ligesom skuespil om at definere rollen for sig selv, siger Troels Lyby.

I programmet inviterer den 53-årige skuespiller en lang række danske musikere om bord på et sejlskib, og sammen sejler de rundt i det danske øhav. Fra Klintholmt til Fejø, Ærøskøbing, Svendborg, Middelfart og Aarhus.

Blandt de mange musikere, som gæster skibet, er stjerner som Lis Sørensen, Mads Langer, Michael Falch og Lina Rafn.

Undervejs præsenterer de hver en sang, som de ikke normalt optræder med, og forklarer, hvorfor sangen har særlig betydning dem.

Og sammensmeltningen af musik, dansk sommerstemning og livet på havet er noget, Troels Lyby virkelig har nydt.

- Det har været et luksusjob. Jeg måtte knibe mig selv i armen flere gange, fordi det var så vildt, siger han og uddyber, hvordan de dage, serien er optaget over, foregik:

- Vi sov om bord på båden og spiste sammen. Vi sprang i vandet sammen, og om aftenen, når kameraerne var slukket, gik der en jam i gang. Det var ikke en hvilken som helst jam, men landets bedste musikere, der spillede. Det var én lang fest.

Rollen som vært er ubetrådt land for Troels Lyby, der kommer fra en verden fyldt med skuespil, manuskripter og replikker.

Han blev uddannet på skuespillerskolen i Odense i 1994 og har gennem hele sin karriere gjort en dyd ud af at udfordre sig selv.

En af de største udfordringer i karrieren oplevede han i 1998, hvor han var med Lars von Trier-dogmefilmen "Idioterne", som handler om en flok unge mennesker, der offentligt lader, som om de er udviklingshæmmede.

Som en øvelse bad instruktøren den dengang 32-årige Troels Lyby og flere af filmens andre skuespillerne om at gå ned ad Strøget i København og rundt i et indkøbscenter Holte, som var de spastisk lammede.

- Det var ret vildt og grænseoverskridende. Jeg havde ikke lyst til at lade være med at spille skuespil, for vi snød jo reelt de mennesker, der var derinde.

- De troede, vi havde et fysisk handicap. Og det ville blive opfattet, som om vi gjorde nar af handicappede, hvis de fandt ud af, at vi forberedte os til rollerne på den her måde. Vi kunne ikke komme ud af de der roller. Det var jo sindssygt, siger Troels Lyby.

Selv om det var en grænseoverskridende udfordring, har det alligevel været hans mantra gennem hele karrieren, at han skulle gribe så mange muligheder, som han kunne.

- På skuespilskolen lærte vi, at vi skal sige ja til alt. Hvis der kommer en udfordring, så tag den op, siger Troels Lyby og uddyber:

- Man kan mærke, om det er rigtigt. Og det kunne jeg godt i det her, siger han om sin rolle som vært i det nye DR-program på havet.

Gennem sin mere end 25 år lange karriere har Troels Lyby spillet med i et utal af tv-serier, og det har han kunnet trække på det nye i job som vært.

- Jeg har taget det med at bevare roen på et tv-hold med mig. Der er mange kokke, og man skal helst ikke fordærve maden. Så jeg har været den rolige og bevaret min koncentration, siger Troels Lyby og tilføjer:

- Jo mere afslappet jeg var, jo bedre blev programmet. Hvis man bare lader tingene ske, er det klart det bedste, siger han om sin rolle i programmet, der sigter efter at fylde danskernes sommerferie med musik og bølgeskvulp.

Troels Lyby skal selv holde ferie på Bornholm, hvor skal være i sommerhus med sin kæreste, Badehotellet-stjernen Cecilie Stenspil, og deres toårige søn Samuel "i så lang tid vi gider og kan", fortæller han.

- Jeg har tænkt mig at være sammen med min familie og nyde dem. Det finder jeg stor ro og glæde i, siger skuespilleren.

"Sommertogtet - lyden af vores land" bliver sendt over seks afsnit. Første afsnit kan ses fra søndag klokken 20 på DR1 og DRTV.

/ritzau/