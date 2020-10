Det har betydet meget for Ida Corrs karriere at medvirke i musikfortolkningsprogrammet "Toppen af poppen".

En af de mest populære fortolkninger i "Toppen af poppen" er Ida Corrs version af Gnags' "Når jeg bliver gammel".

I skrivende stund har sangerindens fortolkning over 1,6 millioner visninger på YouTube.

Ida Corr valgte nummeret, da hun deltog i "Toppen af poppen" tilbage i 2016, og hendes medvirken i programmet dengang gav hende en ny platform.

Derfor tøvede hun ikke et sekund, da hun blev spurgt, om hun ville deltage i jubilæumssæsonen "10 år på Toppen af poppen", hvis sidste afsnit sendes på TV2 søndag aften.

- Det har helt klart betydet, at Danmark er blevet en større legeplads, siger sangerinden og uddyber:

- Hvor mine tidligere sange har været meget i udlandet og langt mere internationalt - hvilket har været super dejligt og virkelig privilegeret - så kom der pludselig en platform herhjemme på en helt anden måde end før, fortæller hun.

Inden Ida Corr slog sit navn fast som solist, var hun korsanger for flere store artister herhjemme - blandt andre Sanne Salomonsen og førnævnte Gnags.

For 15 år siden udgav hun debutpladen "Streetdiva" i eget navn, men det helt store gennembrud - som faktisk også blev hendes internationale gennembrud - kom to år efter med udgivelsen af klubhittet "Let Me Think About It", der blev remixet af den verdensberømte dj Fedde le Grand.

I de følgende fem år boede Ida Corr med egne ord i en kuffert og turnerede kloden rundt og spillede mellem 200 og 250 shows om året.

- Det har virkelig været fuldstændig fantastisk. Jeg har fået kæmpe oplevelser og virkelig mærket alle mulige forskellige kulturer og musikkulturer, spillesteder og festivaler, hvilket er en drøm, der gik i opfyldelse, siger hun.

- Så blev jeg gravid og kunne godt se, at jeg ikke kunne opretholde det samme tempo, og så prøvede jeg at kigge lidt hjemad og se, hvad der var her.

Hun har blandt andet været dommer i "X Factor", som hun vandt med sin solist Chresten tilbage i 2013, og så har hun givet kirkekoncerter og været på akustiske turnéer.

Ida Corr var før blevet spurgt, om hun havde lyst til at medvirke i "Toppen af poppen", men indtil 2016 lød svaret nej.

Hun kunne mærke, at hun skulle have defineret lidt mere, hvem hun var, inden hun takkede ja.

Efter sønnen Cassius var kommet til verden, kunne Ida Corr mærke et øget ønske om at udforske den danske musikscene og en anden side af sig selv.

- Jeg havde også haft noget tilløb til at se, hvad det var for noget og var rigtig imponeret af både produktionen og mine kolleger, siger hun.

- Det er et program, der hylder vores håndværk, og jeg synes, det er så givende og inspirerende både selv at få lov til at fortolke, men i den grad også at høre de andres fortolkninger.

Det viste sig også at blive en enormt følelsesladet oplevelse.

Det var forbundet med stor spænding at stå foran sine musikalske kolleger, fortæller hun.

- Jeg kom i kontakt med starten af min karriere, hvor jeg var helt lille og stod på en scene for første gang - den jomfruelige version af ens karriere - men det var ret fedt og også ret sundt, tror jeg, siger hun og uddyber:

- Nu har jeg været her - med fokus på Danmark de sidste otte-ni år - så nu tror jeg, jeg er ved at være klar til at lege lidt ude igen, siger hun med et smil.

"10 år på Toppen af poppen" kan ses på TV2 og TV2 Play søndag klokken 20.

/ritzau/