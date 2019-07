Rapperen trækker sig fra koncert i Saudi-Arabien af hensyn til kvinders og homoseksuelles rettigheder.

Det var meningen, at den amerikanske stjernerapper Nicki Minaj skulle optræde med sine pikante kostumer og sin provokerende attitude på den saudiarabiske musikfestival Jeddah World Fest i næste uge.

Men de saudiarabiske fans må vente med at få Minaj at se.

Rapperen har nemlig aflyst koncerten for at vise sin støtte til kvinders rettigheder og til hele LGBTQ-miljøet, skriver Reuters.

- Der er ikke noget, jeg hellere vil end at bringe mit show til Saudi-Arabien, men efter at have læst op på de her emner, mener jeg, at det er vigtigt, at jeg tydeligt viser min støtte til kvinders rettigheder, LGBTQ-miljøet og ytringsfriheden, udtaler rapperen ifølge Reuters.

Homoseksualitet er ulovligt i Saudi-Arabien, og organisationen Human Rights Foundation (HRF) opfordrede i sidste uge Minaj til at aflyse sin optræden.

Den ville nemlig stå i modsætning til hendes deltagelse i fejringen af Gay Pride Month i New York i juni.

Formanden for HRF, Thor Halvorssen, roser Nicki Minajs beslutning og kalder den "inspirerende og tankevækkende", skriver Reuters.

Thor Halvorssen håber samtidig, at Liam Payne, som er tidligere medlem af boybandet One Direction og også hovednavn på festivalen, vil følge Minajs eksempel og trække sig.

Da Nicki Minaj blev offentliggjort som hovednavn på den saudiarabiske festival, udtrykte flere saudiarabere glæde over besøg fra endnu en vestlig kunstner.

Musikere som Mariah Carey, dj'en Tiësto og Black Eyed Peas har tidligere spillet i Saudi-Arabien.

Andre saudiarabere blev irriterede over Nicki Minajs udfordrende og afslørende scenekostumer.

Kvinder i Saudi-Arabien er bundet til nogle meget konservative og strikse regler for påklædning.

Det forventes stadig, at Jeddah World Fest løber af stablen den 18. juli, selv om der efter Minajs aflysning kun er tre navne på plakaten, nemlig Liam Payne, dj'en Steve Aoki og dj-duoen R3wire + Varski.

