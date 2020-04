Når det handler om dokumentarfilm er den amerikanske instruktør Michael Moore svær at komme udenom.

Han blev verdenskendt for sin samfundskritiske dokumentar 'Bowling for Columbine' om et skoleskyderi i USA og har siden vundet flere priser og høstet ros og anerkendelse for sine film. Men nu er den populære instruktør kommet i alvorlig modvind.

En række klimaeksperter hævder, at hans nye film 'Planet Humans' er fuld af fejl og forlanger, at den bliver fjernet.

De kalder dokumentaren 'farlig, vildledende og destruktiv', skriver The Guardian.

Filmen, der lige nu kan ses gratis på youtube, handler blandt andet om, at vedvarende energi som vindmøller, solenergi og elektriske biler er upålidelig og ikke kan stå alene. Det skal suppleres med fossile brændstoffer.

Vi kan derfor ikke regne med, at vi kan redde klimaet ved hjælp af teknologiske løsninger.

Michael Moore med sin karakteristiske kasket til premieren på sin film Fahrenheit 9/11 om George Bush og krigen mod terror. Foto: VALERIE MACON

Vi er i stedet nødt til at se på vores forbrug og udviklingen i verdens befolkning, hvis vi skal redde jorden, pointeres det i dokumentaren.

Michael Moore, der er producent på filmen samt filmens instruktør, har kaldt Planet Humans:

»Et frontal-angreb på vores hellige køer«.

Og hvis begrebet 'hellige køer' dækker over klimaeksperter- og aktivister, så har de iværksat modangrebet.

Den omfattende kritik af filmen førte til, at Films for Action, der er et onlinebibliotek for film, tog dokumentaren ned efter først at have lagt den online.

Siden lagde de dokumentaren op igen med den begrundelse, at de ikke ville bidrage til mere mystik omkring filmen.

Michael Moore vandt i 2003 en oscar for bedste dokumentar for filmen Bowling for Columbine om et skoleskyderi i USA og den bagvedliggende historie om amerikansk våbenkultur. Foto: JOHN G. MABANGLO

I et åbent brev skrevet af dokumentaristen Josh Fox opfordrer han til, at filmen bliver fjernet, fordi den kommer med urigtige og misvisende påstande om vedvarende energi.

Klimaforskeren Michael Mann er medunderskriver på brevet, og han siger, at filmen indeholder vildledninger, halve sandheder og løgne.

Michael Moore mener selv, det er en af de vigtigste film, han har været med til at lave.

Filmen er i skrivende stund blevet set af mere end fire millioner på Michael Moores egen youtubekanal.