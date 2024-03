Flere har fået kombinationen af folkekirke, influencere og reklame galt i halsen, efter influencer Annemette Voss reklamerede for barnedåb.

Annemette Voss er nemlig første skud på stammen i Helsingør Stifts kampagne for barnedåb, men hun mener ikke, at hun missionerer for folkekirken med sin reklame.

»Kampagnens formål er at skabe en samtale om dåb. At Helsingør Stift så ønsker, at folk forholder sig positivt til kirken på sigt – det er ikke den del af kampagnen, der vedrører mig og mit ansvar,« siger Voss til B.T.

Men når du selv anerkender, at det er kirkens formål med kampagnen, køber du så ikke ind på den præmis ved at indgå et samarbejde?

»Nej, for det er ikke en del af min kampagne – det er ikke min mission at påvirke folk til at få deres børn døbt.«

Hun nævner, at hun ikke ville lave »en kampagne om kristendom for at få folk til at blive kristne« – men at forskellen ligger i, at hun i dette tilfælde »starter en debat.«

På sin Instagram-profil oplever hun en saglig debat om emnet. Hun mener, at det er nogle præster og journalister, der forsøger at finde en negativ vinkel.

»Det overrasker mig, at præster som Marie Høgh og Sørine Gotfredsen har så nemt ved at tage en som mig og smide mig ned i en pulje af utroværdige mennesker uden at have mødt mig. Er deres rolle som præster ikke at være rummelige og medmenneskelige?« siger Voss.

B.T. har kontaktet Marie Høgh og Sørine Gotfredsen for at få en kommentar til Voss' udtalelse.

Gotfredsen er ikke vendt tilbage, men Marie Høgh skriver i en sms til B.T.:

»Influencere – uanset hvem de er – repræsenterer en digital kraft, der er voldsomt manipulerende og utroværdig. Folkekirkens troværdighed lider et knæk ved at gå ned ad den meget bekymrende vej.«

Hun mener også, at influencere ikke bærer »troens vidnesbyrd«, som er det eneste, kirken »i givet fald kunne bruge en influencer til«.

Annemette Voss mener ikke, at det var hendes opgave at fortælle om sin kristne tro:

»Jeg skulle have været præst, hvis jeg ville missionere. Det her er et stykke arbejde, som jeg blev betalt for,« svarer Voss.

Der kommer flere reklamer for Helsingør Stift fra influencere som 'Årgang 20'-deltageren Maria Mainz og 'mommy influencer' Nanna Liljekvist i foråret.

Biskop i Helsingør Stift, Peter Birch, afviser ikke, at kirken kunne finde på at samarbejde med influencere igen, hvis kampagnen bliver en succes.

Til B.T. har biskoppen forsvaret beslutningen om at bruge kirkeskatten til at hyre influencere til reklame.

Det kan du læse mere om her: Kirke betaler influencere for reklame for barnedåb: 'Vi køber ikke medlemmer'