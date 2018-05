En kvinde siger, at hun drak en kop te og derpå mistede bevidstheden - og at instruktør derpå voldtog hende.

Paris. Politiet i Paris har indledt en efterforskning, efter at en skuespillerinde har anklaget den franske instruktør og producer Luc Besson for voldtægt.

Det oplyser kilder i det franske retsvæsen til nyhedsbureauerne AFP og AP.

Gennem sin advokat afviser den verdensberømte franske instruktør alle anklager.

Hans advokat, Thierry Marembert, betegner anklagen mod Besson som "fantast-beskyldninger".

Den 27-årige unavngivne kvinde, der beskylder Besson for overgreb, "er en han kender, og som han aldrig har opført sig upassende overfor", siger advokaten.

Kilder i retsvæsnet siger, at anklagen mod Besson handler om en voldtægt, der skal have fundet sted natten til fredag på Hotel Bristol i Paris.

Den forulempede kvinde gik til politiet og anmeldte filminstruktøren fredag.

Hun skal have forklaret, at hun har været i et forhold med Besson i omkring to år, og at hun af professionelle årsager har følt sig presset til at være intim med ham, siger retskilder.

Ifølge radiostationen Europe 1 har kvinden forklaret, at hun torsdag aften drak en kop te, følte sig utilpas og derpå mistede bevidstheden.

Radiostationen citerer hende for at sige, at da hun kom til sig selv, kunne hun huske at have været udsat for et seksuelt overgreb.

En kilde tæt på efterforskningen siger, at Besson på nuværende tidspunkt ikke befinder sig i Frankrig og endnu ikke er blevet afhørt i sagen.

Luc Besson er et stort navn inden for fransk film. Nogle af hans mest kendte film er "Léon", "Le Grand Bleu", "Det Femte Element" og "Nikita".

Han er gift for fjerde gang med en filmproducer, som han har tre børn sammen med.

/ritzau/AFP