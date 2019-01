Kærligheden holdt kun et år, efter parret flyttede sammen.

Det er kun et år siden, at 22-årige Oscar Elhauge flyttede hjemmefra og sammen med kæresten, Line, som han dengang havde været sammen med i tre år. Kærligheden varede dog ikke ved for Oscar, der er storebror til 'Årgang 0'-deltageren Christian, og han er igen flyttet hjem til sine forældre. Det skriver TV2.

»Når man er sammen hver eneste dag, bliver det hurtigt for meget. Jeg følte ikke, jeg havde så meget frihed, som jeg kunne ønske,« siger Oscar Elhauge til mediet om årsagen til, at han slog op med kæresten.

Til Oscars held var der plads til ham, da han igen flyttede hjem til forældrene. Ludwig, Oscars lillebror, havde ellers overtaget det gamle værelse, men han går i øjeblikket på efterskole og bruger derfor ikke værelset i dagligdagen.

Oscar er flyttet hjem til Christian og forældrene. (Foto: TV2)

»Ludwig har taget de fleste af sine ting med sig på efterskolen, så jeg kan sagtens være her. Jeg har det megadejligt og er meget gladere igen,« siger Oscar til TV2.

Oscar har netop taget hul på andet semester af læreruddannelsen, og han drømmer om, at han i fremtiden kan arbejde som musiklærer.

