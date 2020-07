Maria Helleberg er kendt for sine historiske romaner og kaster sig selv over samme genre, når hun læser.

Maria Helleberg debuterede som forfatter tilbage i 1986 med udgivelsen af "Seersken" og fik sit helt store gennembrud nogle år efter med middelalderromanerne "Så mangen sti vild" og "Som en vredens plov".

Siden har den i dag 65-årige forfatter udmærket sig med sine historiske romaner, hvoraf den seneste er den anmelderroste slægtsroman "Søstrene fra Thy".

Selv er Maria Helleberg også inspireret af historiske romaner og fortæller her, hvad hun skal læse denne sommer:

- Egentlig mest faghistorie og research fra Sverige i 1500-tallets første halvdel. Men jeg har også lidt fritid i haven, som skal bruges på at læse - eller rettere høre - bøger.

- Jeg er i gang med at læse/høre mig igennem Leo Tolstojs værker - ikke "Krig og fred", men alle de andre, og begynder med "Anna Karenina".

- Og så vil jeg læse mig gennem det her utrolige bogforår - jeg har to bøger liggende: Kirsten Thorups "Indtil vanvid, indtil Døden" fra Nazi-Tyskland og Tine Høegs "Tour de chambre", som jeg allerede er i gang med og forelsket i, og så vil jeg også læse Malene Ravns helt suveræne "Hvor lyset er" - den største og mest positive overraskelse for mig.

Hvad vil du anbefale til læsning på stranden?

- Noget køligt og vandigt. Herman Melvilles "Moby Dick" er en sælsom historie om at fange og dræbe et prægtigt dyr.

- Jeg har aldrig læst den før, men nu skal det være. Jeg må se, om den er noget for mig.

Hvad vil du anbefale til læsningen i sommerhuset?

- Noget, der er seriøst, men blødt. Anna Grues Dan Sommerdahl-serie har humor, alvor og indsigt. Jeg er ellers ingen ørn til krimier, men dem her synes jeg, er ideelle til sommerlæsning.

Hvilke bøger skal man høre som lydbog?

- Bøger med mange replikker! Det tvinger oplæseren til at differentiere. Og til at spille en lille smule teater.

Hvad vil du anbefale af læsning på en regnvejrsdag?

- Noget, som holder en indenfor uden fortrydelse. Charlotte Brontës "Jane Eyre" - og snyd ikke, for det er en historie fuld af twists and turns og plot-overraskelser.

- Slutningen er på mange planer vidunderlig, men vejen dertil er brolagt med chok og flugt og forkert kærlighed.

Hvad kan du anbefale andre som et must til sommerferielæsningen? En klassiker for eksempel?

- En nyklassiker i tre bind er Hilary Mantels mildt sagt episke historie om Henrik VIII's rådgiver, Thomas Cromwell, i 1500-tallet. Det lyder støvet, men det er levende, råt, sanseligt, ondt og brillant skrevet.

- Hun er endda til stede inden i en henrettet mands løse hoved! Første bind er "Wolf Hall", fortsæt så med "Bringing up the Bodies" og til sidst "The Mirror and the Light", som udkom i år.

/ritzau/