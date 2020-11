Både Jens Jørn Spottag og datteren Ena Spottag medvirker i sæsonpremieren på "Sygeplejeskolen".

Når TV2 Charlie blænder op for tredje sæson af "Sygeplejeskolen", trækker skuespilleren Jens Jørn Spottag atter i kitlen som overlæge Bent Neergaard.

Uden at røbe for meget er skuespillerinden Ena Spottag blandt patienterne i premiereafsnittet i rollen som den smerteplagede frøken Brink.

Og som efternavnet formentligt indikerer, så ér de to i familie - Ena Spottag og Jens Jørn Spottag er nemlig far og datter.

- Det var nogle korte scener, men helt uproblematisk - det er det første ord, der kommer til mig, fortæller Jens Jørn Spottag.

- Vi snakkede selvfølgelig om, hvordan hun havde det med det, og hun havde det fint, og det havde jeg også, og så lod vi det blive ved det og lod være med at komplicere det, fortæller den rutinerede skuespiller.

Det er nemlig meget vigtigt for ham ikke at blande arbejdsliv og privatlivet sammen, fortæller han videre.

- Hun er jo selv uddannet skuespiller. Hvis hun nu ikke havde været det, og det var første gang, hun skulle bringes ind i filmverdenen, så ville jeg måske nok have nurset hende noget mere. Men her mødtes vi bare på settet, lige som alle mulige skuespillere og spillede sammen.

- Jeg adskiller meget mit liv som skuespiller og mit privatliv. Selvfølgelig er der forbundne kar, men jeg prøver ikke at forplumre private følelser med samspillet.

Foruden at spille over for sin datter i premiereafsnittet er der også gensyn med Molly Egelind, Anette Støvelbæk og Katrine Greis-Rosenthal på det fiktive sygehus Fredenslund.

Tredje sæson af serien foregår i 1953, og Jens Jørn Spottag er selv født i 1957, så det har været sjovt at dykke ned i tidsperioden igen.

- Jeg kan da huske mine første situationer med lægevidenskaben - jeg er ikke kommet så meget på hospitalet som barn og har mærkeligt nok ikke brækket så meget - men dengang havde man en stor autoritetstro over for den kittel.

- Der kørte man nærmest en usårlighedspolitik og tog ikke patientens fornemmelser ind i billedet. I dag bliver man meget mere medindraget.

I rollen som overlæge Bent Neergaard har Jens Jørn Spottag også lavet en masse research om lægevidenskaben og metoderne dengang, og det har også været interessant at dykke ind i.

- Der er jo stadigvæk en kunstnerisk frihed, for det skal jo passe ind i den dramatiske situation, men det er altid sjovt at sætte sig ind i konkrete ting og eksakt viden om, hvordan man gjorde det dengang, så man ikke går helt fejl, fortæller Jens Jørn Spottag.

- Det var lidt det samme som dengang, jeg skulle håndtere skydevåben i en serie. Der var det sindssygt fedt og givende, at jeg rent faktisk havde prøvet at skyde med en 9mm pistol. Den smælder altså igennem, og det er man nødt til at vide, inden man skal lave en scene med en falsk pistol.

Tredje sæson af "Sygeplejeskolen" har premiere på TV2 Charlie den 1. november klokken 20.50.

/ritzau/