Det bliver tv-vært Anna Lin, kendt fra DR Ultra, som overtager værtstjansen fra Mads Steffensen.

- Hvad siger det om typen?

Den sætning kommer tv-vært Anna Lin til at sige mange gange.

Hun har nemlig landet jobbet som ny vært på DR's livsstilsprogram "Kender du typen", hvor hun fremover kommer til at kigge ind i kendte danskeres hjem og køleskabe sammen med de to livsstilseksperter Anne Glad og Flemming Møldrup.

Der skriver DR i en pressemeddelelse.

Anna Lin er allerede et kendt DR-navn og har tidligere været fast vært på nyhedsprogrammet til børn, "Ultra Nyt". Hun skal ligeledes være vært ved børnenes melodigrandprix MGP den 27. februar.

Hun glæder sig til at stå i spidsen for "Kender du typen".

- Det er så vildt at få lov til blive vært på et af mine egne yndlingsprogrammer, der har fulgt mig gennem hele livet, udtaler hun i pressemeddelelsen.

Anna Lin overtager jobbet som vært på "Kender du typen" efter Mads Steffensen, der valgte at stoppe som vært i DR ved årsskiftet.

- Det er nogle store sko, jeg skal udfylde, så det bliver med stor ydmyghed, at jeg skal invitere seerne med ind i kendte danskeres hjem. Og jeg glæder mig så meget til at grine med Anne og Flemming og komme til selv at lære en masse om danskernes livsstil, siger Anna Lin.

Optagelserne til den nye sæson af "Kender du typen" begynder i løbet af de næste uger, oplyser DR.

/ritzau/