Seks kendte danskere har krydset Atlanterhavet, og de fleste af dem ville tage turen igen, hvis de fik lov.

Nogle har været bange, nogle har været spændte, men fælles for de seks kendte danskere, som har sejlet 6000 kilometer over Atlanterhavet er, at de har været søsyge og i søvnunderskud.

Deltagerne i anden sæson af tv-programmet "Over Atlanten" har været sammen på et sejlskib døgnet rundt i tre uger, og det var ikke altid lige let.

Både psykisk og fysisk var det en stor anstrengelse, men alligevel ville de fleste gøre det igen.

En af dem, som ikke tøver, er YouTube-stjernen Julia Sofia Aastrup. Det var hårdt 90 procent af tiden, synes hun, men hun tog gerne turen igen.

Faktisk har hendes onkel købt en båd og spurgt, om hun vil med til november.

- Det tror jeg, at jeg gør. Jeg har da også spurgt nogle af de andre her, om de vil med, så det må vi se, om de vil, siger hun med et grin.

Hun forklarer, at hun gerne vil have muligheden for at bruge nogle af de sejleregenskaber, hun lærte på den første tur.

Tv- og radioværten Anders Lund Madsen synes, det var en hård tur, især fordi han ikke kendte de mennesker, som han skulle bo side om side med i 21 dage.

- Det var jo først rigtig fedt, da vi kom hjem, for det var virkelig hårdt arbejde, og det er jeg ikke vant til.

- Det er vanvittigt, for jeg sad derude og tænkte: "Arg, jeg vil bare væk". Men hvis nogle spurgte, om jeg ville med igen i morgen, så ville jeg ubetinget sige ja, siger han og ryster på hovedet med et grin.

Med ombord var også kokken Jesper Vollmer, kunstneren Kristian von Hornsleth og diamanthandleren Katerina Pitzner.

Hun er mere usikker på, om hun ville gentage det opslidende eventyr.

- Nej, det ville jeg sgu nok ikke gøre. Det er en helvedes båd, det er det bare. Men en del af mig har lyst til at sige ja, for så er der nogle ting, jeg ville gøre anderledes. Jeg ville for eksempel tage meget mere cola med, griner hun og tilføjer:

- Men jeg ville også håndtere det sociale anderledes, for vi var meget små enheder, der bare forsøgte at håndtere sig selv. Det havde været federe, hvis vi kunne tale meget mere sammen om tingene.

Selv om turen var hård, så savner hun også mere udfordring.

Med på skibet har deltagerne professionelle sejlere, men stod det til Katerina Pitzner, så skulle de seks matroser have stukket et kompas og et søkort i hånden på kajen, og så ellers selv finde vej over havet.

Den sidste deltager, dancehall-stjernen Wafande, er den af de seks deltagere, som er mest afklaret omkring sit svar.

- Jeg ville aldrig gøre det igen. Ingen tvivl. Aldrig nogensinde, kommer det prompte fra musikeren:

- Men jeg har da lært, at jeg netop ikke ville gøre det igen. Og nu har jeg prøvet det. Det er et flueben i livet, man gerne vil sætte, siger han.

Sidste afsnit af "Over Atlanten" kan ses søndag aften på Kanal 5. Hele anden sæson kan ses på Dplay.

/ritzau/