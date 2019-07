Kendte navne som Adam Sandler, Salma Hayek og Joe Biden sætter ord på tabet af skuespilleren Cameron Boyce.

Disney-skuespilleren Cameron Boyce blev ikke mere end 20 år gammel, da han lørdag den 6. juli døde af et slagtilfælde, mens han sov.

Dødsfaldet sendte chokbølger gennem Hollywood, og i dagene efter har flere store stjerner tyet til sociale medier for at hylde og mindes den unge Disney-stjerne.

En af dem er Adam Sandler.

- For ung. For sød. For sjov. Bare den sødeste, mest talentfulde og mest høflige dreng. Jeg elskede den dreng.

- Hans familie betød så meget for ham. Han bekymrede sig så meget om jorden. Tak, Cameron, for alt, hvad du gav os. Så meget mere var på vej. Vores hjerter er knuste, skriver skuespilleren i et Instagram-opslag.

52-årige Adam Sandler spillede Cameron Boyces far i komediefilmen "Grown Ups" fra 2010 og i efterfølgeren "Grown Ups 2" fra 2013.

Skuespillerinden Salma Hayek spillede Boyces mor i de to film, og også hun har kommenteret på sin medskuespillers død.

- Han var livlig, talentfuld, generøs, sjov og et skinnende lys. Hans glæde vil leve i vores hjerter for evigt, mens han fortsætter med at danse og skinne et andet sted, skriver den 52-årige mexicanske skuespillerinde på Instagram.

I et tweet kalder Cameron Boyces Disney Channel-kollega Zendaya dødsfaldet for "absolut hjerteskærende".

Hun er bedst kendt fra serien "Shake It Up", hvor hun spiller hovedpersonen Rocky Blue.

Der strømmer også varme tanker til Cameron Boyces familie fra musikkens verden.

Den irske musiker Hozier, som står bag kæmpehittet "Take Me to Church", skriver på Twitter, at han er dybt berørt over Cameron Boyces bortgang.

- Da vi mødtes, blev jeg overrasket over hans energi og drive, hans dedikation til håndværket og den venlighed, som han udstrålede. Det var en glæde at være vidne til den mands evner, tweeter Hozier.

Også den tidligere amerikanske vicepræsident Joe Biden har delt et billede af sig selv og den unge skuespiller på Twitter og skrevet:

- Han var fyldt med lys, og han tjente som en fantastisk rollemodel for unge mennesker. Han er gået bort alt for tidligt.

Cameron Boyce fik sin debut på det store lærred, da han var blot ni år gammel. Her medvirkede han i horrorfilmen "Mirror" med Kiefer Sutherland i hovedrollen.

Da Boyce fik rollen som Luke Ross i Disney Channels komedieserie "Jessie", tog hans karriere fart.

Han har også medvirket i Disneys fantasyfilm "Descendants".

/ritzau/