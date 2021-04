Gourmetkokken Dak Wichangoen er blevet mor for første gang, efter at lille Lily er kommet til verden.

Kendiskokken Dak Wichangoen er formentligt ekstra glad for, at hun takkede ja til at medvirke i "Vild med dans" tilbage i 2017.

Til en af efterfesterne mødte hun nemlig manden i sit liv, Anders Gjørtler Jensen, som arbejder på danseren Mads Vads danseskole.

Og efter fire års forhold er parret blevet forældre til en lille pige.

- Her er hun så! Lily Gjørtler Wichangoen. Hende, som har lavet ballade i min krop i 38+3 uger, som vi har ventet spændt på at møde. Vores lille boss-baby, vores et og alt!, skriver Dak Wichangoen på Instagram og fortsætter:

- Det var en sej kamp at få hende til verden, men alt endte godt. Anders var en fantastisk støtte!, lyder det fra Dak Wichangoen, som samtidig sender en stor tak til fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Det var også på Instagram, at Dak Wichangoen afslørede graviditeten.

- Så fik jeg endelig den tykke kokkemave, jeg havde ønsket mig i så lang tid, skrev hun til et billede af sin spirende babybule.

Kort inden fødslen bekendtgjorde Dak Wichangoen, at hun havde opsagt sin stilling som køkkenchef på Michelin-restauranten Kiin Kiin, fordi hun er flyttet til Aarhus, hvor Anders Gjørtler Jensen bor.

Dak Wichangoen har tidligere åbenhjertigt fortalt, hvordan hendes daværende kæreste gennem næsten et årti gennem flere år havde levet et dobbeltliv og havde en anden kæreste samtidig.

Bruddet var en af grundene til, at Dak Wichangoen takkede ja til "Vild med dans", har hun senere fortalt i TV3-programmet "Til middag hos" ifølge Se og Hør.

- Jeg besluttede, at jeg ikke skulle sidde derhjemme og græde snot. For jeg er bedre end det. Jeg ville gerne nyde livet og fokusere på at være mig igen. Jeg ville bare gerne have noget nyt at stå op til, sagde hun videre i "Til middag hos".

Og det blev som bekendt skæbnesvangert, skrev hun efterfølgende på Instagram, hvor hun hyldede Anders Gjørtler Jensen.

- Jeg er så lykkelig. Jeg troede, at vi to bare skulle være hinandens rebounder. Men universet og skæbnen havde andre planer.

Se billedet her: https://www.instagram.com/p/CNjaNtlB5-P/

/ritzau/