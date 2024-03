Dansktopduoen Keld og Hilda Heick forlader nu den villa, de fik bygget nær Vedbæk i 2018, skriver boligsiden Boliga.

Keld og Hilda Heick skal pakke deres flere end 60 år sammen ned i flyttekasser.

Dansktopparret har sat deres villa til salg og kræver 10.895.000 kroner for at blive de nye ejere.

Det skriver Boliga.

Den 181 kvadratmeter store villa fordelt på seks værelser ligger på en 965 kvadratmeter stor grund nær Vedbæk. Huset rummer en elevator mellem de to etager. Der er også en kælder i boligen.

Keld og Hilda Heick fik bygget boligen i 2018, da de flyttede tilbage til Danmark efter en årrække i Sverige, hvor deres datter, entertainer Annette Heick, også boede sammen med sin mand, kok Jesper Vollmer, og parrets to sønner.

Men for få måneder siden fortalte Keld og Hilda Heick ifølge Her & Nu, at de overvejede at sælge villaen.

- Nu ved vi jo ikke, hvor gamle vi bliver. Men bliver vi meget ældre, så kan vi godt se, at vi skal have noget mindre, sagde Keld Heick dengang til ugebladet.

Selv er han netop fyldt 78 år, som Hilda Heick også runder til maj.

Parret har kendt hinanden siden 2. klasse og blev kærester, da de blev teenagere. De har været sammen i 63 år og danner også professionelt par.

Keld og Hilda Heick meddelte i slutningen af 2023 i et interview med "Go' Aften Live" på TV 2, at de stopper med at synge land og rige rundt i 2026, hvor de begge fylder 80.

/ritzau/