Den garvede musiker spår ikke sin celebre hustru mange runder i årets udgave af "Vild med dans".

Da Hilda Heick gik på gulvet i en pasodoble med partner Michael Olesen i fredagens udgave af "Vild med dans", var det til tonerne af Keld Heick & The Donkeys version af "Eviva Espana" sunget af selveste Keld Heick akkompagneret af programmets husorkester, The Antonelli Orchestra.

74-årige Hilda Heick og hendes 36 år yngre dansepartner, Michael Olesen, indkasserede 17 point for deres præstation og endte trods de ellers pæne dommerkommentarer i bunden af feltet.

Seerne stemte dem direkte videre i dansedysten. Men spørger man Keld Heick, spår han ikke - måske noget overraskende - sin hustru mange chancer videre i programmet.

Adspurgt, hvor langt han tror, hun kan gå, lød svaret:

- Ikke ret meget længere. Måske slutter det i aften (fredag aften, red.). Lad os nu se, hun ligger jo nede som den næstsidste, lød det fra Keld Heick.

Han var dog fuld af beundring af fruens trin.

- Jeg synes, det er så flot og modigt af hende at sige ja. Hun er jo alderspræsident, og de andre er næsten halvt så gamle, som hun er. Og de gør det jo så fantastisk godt, lød det videre fra Keld Heick.

Selv nægter han at gå på gulvet.

Og det var næsten lige så svært at lokke ham til at synge til Hilda Heicks pasodoble med Michael Olesen.

- Jeg blev spurgt for længe siden og sagde: "Nej, det vil jeg ikke, fordi det er Hilda, der skal være i fokus og ikke mig", fortalte Keld Heick, der understregede, at Hilda ikke har haft noget med forespørgslen at gøre.

Først spurgte Michael Olesen, så folkene bag "Vild med dans" og til sidst The Antonelli Orchestra, som endelig lykkedes med at overtale ham.

- Det var en dejlig oplevelse og dejligt at se glæden i Hildas øjne, når hun danser. Det nyder jeg virkelig. Jeg er stolt af hende, sagde Keld Heick.

Hilda Heick og Michael Olesen er sikret sig i hvert fald to uger mere i "Vild med dans".

Næste fredag stemmes ingen par ud, da der samles ind til "Knæk Cancer".

/ritzau/