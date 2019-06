Den danske dj Kato var kun 12 år, da han vendte sine første plader, og det gik ikke helt som forventet.

Han har lavet musik med Snoop Dogg, fået dansegulvet til at koge med hits som "Hey Shorty" og "Show You Love", og så har han som den eneste danske musiker skudt en musikvideo på Storebæltsbroen.

Den danske dj Kato har prøvet lidt af hvert, og i år kan han fejre, at det er 25 år siden, han vendte sine første plader.

Dengang i 1994 - var der endnu ingen, der havde hørt om dj'en med det borgerlige navn Thomas Kato Vittrup, men Kato husker tydeligt den første aften, han oplevede at sætte gang i en fest.

Han var 12 år gammel og havde fået lov til at spille til nabopigens 18-års fødselsdag i et forsamlingshus i Thisted sammen med en gruppe klassekammerater.

- Jeg havde bildt min nabo ind, at mine venner og jeg havde et mobildiskotek. Det havde vi overhovedet ikke, så vi måtte få vores forældre til at betale for, at vi kunne leje noget udstyr nede i den lokale Expert.

- Derudover måtte vi låne nogle af vores forældres cd'er, for vi vidste jo godt, at vi ikke kunne spille dance-musik hele aftenen, så vi fik fat i nogle Kandis og Dodo & The Dodos-plader, fortæller Kato.

Drengene tog ud i forsamlingshuset for at stille udstyret op, og på det tidspunkt lå det ikke i kortene, at det var Kato, der skulle stå bag dj-pulten til festen.

I venneflokken var han mere eller mindre nederst i hierarkiet og havde primært rollen som ham, der cyklede på tanken efter colaer eller rullede kabler ud.

- Men da vi havde sat udstyret op, skulle mikrofonen tjekkes, og det var der ikke nogen, der turde, så jeg blev sat til det. Jeg blev så presset over det, at jeg løb ud på toilettet og sad der og græd i en halv time, fordi jeg slet ikke var forberedt på det.

- Men efter noget tid tog jeg mig sammen og gik ind og tjekkede mikrofonen, og det fik jeg credit for af mine kammerater. Så blev det lige pludselig mig, der blev dj og fik lov til at præsentere pladerne, fortæller han.

Kato og drengene nåede dog kun at spille i en times tid, før det lejede musikudstyr brændte sammen.

- Heldigvis var der en gæst til stede, som havde en guitar med, og så kunne han underholde resten af aftenen. Vi anede helt ærligt ikke, hvad vi lavede, men det var sjovt den time, det varede, siger Kato og griner.

Den unge dj havde for alvor fået blod på tanden.

Efter nabopigens 18-års fødselsdag begyndte han sammen med sit slæng at spille til 40-års fødselsdage, sølvbryllupper og svendegilder.

Som 15-årig sneg han sig ind på lokale diskoteker for at spille, og da han som 18-årig fik kørekort og pludselig kunne køre til fester i de nærliggende byer omkring Thisted, kom der for alvor fart under dj-biksen.

Faktisk gik der ikke mere end tre år, før Kato som 21-årig første gang blev nomineret som bedste dj til Danish Deejay Awards.

I stedet for kun at remixe andres musik, begyndte han også at lave sine egne numre.

Det første, "My House", gik nummer et i Danmark.

Men det helt store gennembrud kom i 2007, da han sammen med Jon Nørgaard, kendt fra sangprogrammet "Popstars", hittede med nummeret "Turn The Lights Off".

- Derfra gik det helt amok, og lige nu prøver jeg faktisk bare at holde ved, fortæller Kato.

- Da jeg var 12 år, handlede alt om at få lov til at stå med en mikrofon og spille musik på et diskotek med en røgmaskine. I dag spiller jeg til Grøn og til Fredagsrock i Tivoli. Det er ret vildt at tænke på, siger han.

I løbet af sin karriere har Kato udgivet fire albums og et hav af remixes, og han har hevet adskillige priser hjem ved Danish Deejay Awards og GAFFA-prisen.

Men når den danske dj selv skal pege på det øjeblik, hvor han har følt sig allermest stolt, så var det, da han i 2011 for første gang arbejdede sammen med den amerikanske hiphoplegende Snoop Dogg.

- Jeg havde siddet og ventet på ham i studiet i 12 timer, og jeg var så nervøs. Endelig kom han ind, og vi arbejdede, og da han tog derfra, sagde han til mig, at han syntes, jeg var sindssygt dygtig - og hvis jeg kom til USA, ville han rigtig gerne hjælpe mig på vej. Det er nok det tidspunkt, jeg har følt mig allermest bekræftet, siger han.

For når man som Kato sidder alene med sin musik 90 procent af tiden og prøver at opfinde den dybe tallerken, så kan man nemt komme til at tvivle på sig selv.

- Så at en legende som Snoop Dogg, som jeg selv har set op til og lyttet til igennem hele mit liv, anerkender mig på den måde og giver mig et ekstra klem på skulderen, det gjorde mig rigtig, rigtig stolt, siger han.

Til sommer spiller Kato blandt andet på Grøn, når festivalkaravanen tager rundt til otte byer mellem den 18. og den 28. juli.

/ritzau/