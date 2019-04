Skuespiller Mikkel Boe Følsgaard har lagt flere af sine vaner om for at mindske sit CO2-aftryk.

Efter en brutal virus, som spredes af regnen, har udryddet det meste af Skandinaviens befolkning, begiver en gruppe unge sig ud for at overleve i en verden, der er ødelagt af katastrofen.

Det er kort sagt handlingen i den første danskproducerede Netflix-serie "The Rain", som til maj har premiere på sin anden sæson.

I den nye sæson spiller Mikkel Boe Følsgaard endnu engang en hovedrolle, og seriens temaer om natur, klima og katastrofer har sat tanker i gang hos den 34-årige skuespiller.

- Jeg må sige, at jeg er pænt bekymret for klimaet. Jeg ved ikke, om det udelukkende er seriens skyld, primært er det nok bare vores gode gamle verden, der er ved at falde sammen om ørerne på os.

- Men det er klart, at der er nogle tematikker i serien, der handler om, om mennesket er skyld i naturens sammenbrud, siger han.

Mikkel Boe Følsgaard er far til sønnen Teodor og datteren Sigrid, og efter han har fået børn, har han mærket, at klimaspørgsmålet er begyndt at fylde mere hos ham.

- Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan fremtiden for mine børn ser ud. Og det er jo også det, serien handler om. Den handler om de unge, der er efterladt, fordi de voksne har fucket up.

- På en eller anden måde har vi arvet en byrde fra de ældre generationer, som har festet løs på klimaets bekostning. Og vi har også selv været med til festen og haft et kæmpe forbrug, men det er først nu, at nogen for alvor tør at råbe op om det, siger han.

I sin hverdag prøver Mikkel Boe Følsgaard at ændre sine forbrugsvaner, selv om han fuldt ud erkender, at det er svært.

Under optagelserne til anden sæson af "The Rain" har han blandt andet spist vegetarisk på settet sammen med sin kollega Jessica Dinnage.

Og i stedet for at flyve til Thailand på ferie, har han besluttet at tage toget til Italien.

- Men jeg må indrømme, at jeg har brugt et halvt år på at tage den beslutning, for egoistisk set har jeg jo lyst til at flyve ned i varmen, og det er dyrere og mere besværligt at tage toget. Men der er også en værdi i at lære mine børn, at nu prøver vi at rejse på en anden måde.

- Det kan lyde helligt, og på andre områder gør jeg noget, som ikke er så godt, som for eksempel at drikke vand af plastikflasker på settet. Men jeg prøver, siger han.

Skuespiller Jessica Dinnage, som spiller karakteren Lea i "The Rain", supplerer:

- Det er svært, for vi er også med i den her produktion, hvor alle skal have mad og snacks, og vi forbruger plastikflasker hele tiden. Serien skal laves, og det skal gøres hurtigst muligt med billigst penge, siger hun.

- Man er med i så meget, der forbruger, og det er sindssygt komplekst, hvornår man skal sige fra, og hvornår man skal acceptere, at nu er det bare lige sådan her vi gør, siger hun.

Anden sæson af "The Rain" får premiere på Netflix 17. maj.

/ritzau/